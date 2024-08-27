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Кто родился 27 августа: у кого из звезд день рождения 27 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Том Форд
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 27&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 27 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Том Форд

Том Форд — американский дизайнер и кинорежиссер. Родился 27 августа 1961 года в Остине, Техас. Сегодня ему исполняется 63 года. Он известен не только возрождением Gucci, YSL, но и запуском собственного бренда и коллекциями парфюма и очков. Кроме того, Форд коллекционирует изысканные интерьеры. Империя его недвижимости оценивается в сотни миллионов долларов.

Фаина Раневская

Фаина Раневская — советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Стала известна благодаря образу Ляли в фильме «Подкидыш» и мачехи в «Золушке». Также актриса озвучивала Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся». Не стало Фаины Раневской в 1984 году.

Фаина Раневская (слева) в фильме «Золушка»
Фото Global Look Press

Кто еще родился 27 августа

  • Алекса ПенаВега (1988) — американская актриса и певица.

  • Аарон Пол (1979) — американский актер, трехкратный обладатель премии «Эмми».

  • Марина Федункив (1971) — российская комедийная актриса кино и телевидения, сценарист, диджей, певица, ведущая, блогер.

  • Петер Стормаре (1953) — шведский и американский актер.

  • Богдан Ступка (1941 — 2012) — российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.

  • Сезария Эвора (1941 — 2011) — певица с островов Зеленого Мыса.

  • Владимир Андреев (1930 — 2020) — советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

  • Айра Левин (1929 — 2007) — американский прозаик, драматург и автор песен.

  • Любовь Баранова (Козырева) (1929 — 2015) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.

  • Суламифь Мессерер (1908 — 2004) — советская и российская балерина и балетный педагог.

  • Линдон Джонсон (1908 — 1973) — 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель.

  • Наталия Сац (1903 — 1993) — советский режиссер, театральный деятель, Народная артистка СССР.

  • Ман Рэй (1890 — 1976) — французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.

  • Петр Врангель (1878 — 1928) — русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения.

  • Чарльз Роллс (1877 — 1910) — британский гонщик и авиатор, соучредитель компании «Роллс-Ройс».

  • Теодор Драйзер (1871 — 1945) — американский писатель и общественный деятель.

  • Карл Хаусхофер (1869 — 1946) — немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики.

  • Герман Вайнгертнер (1864 — 1919) — немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион.

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