Кто родился 27 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 августа.

Том Форд

Том Форд — американский дизайнер и кинорежиссер. Родился 27 августа 1961 года в Остине, Техас. Сегодня ему исполняется 63 года. Он известен не только возрождением Gucci, YSL, но и запуском собственного бренда и коллекциями парфюма и очков. Кроме того, Форд коллекционирует изысканные интерьеры. Империя его недвижимости оценивается в сотни миллионов долларов.

Фаина Раневская

Фаина Раневская — советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Стала известна благодаря образу Ляли в фильме «Подкидыш» и мачехи в «Золушке». Также актриса озвучивала Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся». Не стало Фаины Раневской в 1984 году.

Фото Global Look Press

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