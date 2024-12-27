Кто родился 27 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 декабря.
Тимоти Хэл Шаламе — американский и французский актер. Родился 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 29 лет. Широкую известность ему принесла роли в фильме «Назови меня своим именем», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».
Сергей Сергеевич Бодров — российский актер, режиссер, сценарист. Родился 27 декабря 1971 года в Москве. Стал известен по ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй». Погиб Бодров младший в 2002 году.
Жерар Депардье (1948) — французский актер, ресторатор, винодел.
Эммануил Виторган (1939) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Николай Сличенко (1934 — 2021) — советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР.
Лариса Латынина (1934) — советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, общественный деятель.
Георгий Гаузе (1910 — 1986) — советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР.
Марлен Дитрих (1901 — 1992) — немецкая и американская киноактриса.
Кодзуи Отани (1876 — 1948) — японский путешественник-исследователь.
Людвик Заменгоф (1859 — 1917) — польский врач и лингвист, создатель эсперанто.
Павел Третьяков (1832 — 1898) — российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.
Луи Пастер (1822 — 1895) — французский микробиолог и химик.
Джордж Кэйли (1773 — 1857) — английский ученый и изобретатель.
Михаил Барклай-де-Толли (1761 — 1818) — российский полководец, герой Отечественной войны 1812.
Якоб Бернулли (1654 — 1705) — швейцарский математик.
Иоганн Кеплер (1571 — 1630) — Немецкий математик, астроном, оптик и астролог.