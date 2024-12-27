Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился 27 декабря: у кого из звезд день рождения 27 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 декабря: список известных личностей

27 декабря голливудский актер Тимоти Шаламе отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Сергей Бодров.
Фото Кадр из мультфильма «Брат», реж. Алексей Балабанов
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 декабря.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 27&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 27 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Тимоти Шаламе

Тимоти Хэл Шаламе — американский и французский актер. Родился 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 29 лет. Широкую известность ему принесла роли в фильме «Назови меня своим именем», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Никому не&nbsp;известный (A&nbsp;Complete Unknown) 2024: трейлер и&nbsp;дата выхода. Вышел трейлер фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе

Сергей Бодров

Сергей Сергеевич Бодров — российский актер, режиссер, сценарист. Родился 27 декабря 1971 года в Москве. Стал известен по ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй». Погиб Бодров младший в 2002 году.

Сергей Бодров.
Фото Кадр из мультфильма «Брат», реж. Алексей Балабанов

Кто еще родился 27 декабря

  • Жерар Депардье (1948) — французский актер, ресторатор, винодел.

  • Эммануил Виторган (1939) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Николай Сличенко (1934 — 2021) — советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР.

  • Лариса Латынина (1934) — советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, общественный деятель.

  • Георгий Гаузе (1910 — 1986) — советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР.

  • Марлен Дитрих (1901 — 1992) — немецкая и американская киноактриса.

  • Кодзуи Отани (1876 — 1948) — японский путешественник-исследователь.

  • Людвик Заменгоф (1859 — 1917) — польский врач и лингвист, создатель эсперанто.

  • Павел Третьяков (1832 — 1898) — российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.

  • Луи Пастер (1822 — 1895) — французский микробиолог и химик.

  • Джордж Кэйли (1773 — 1857) — английский ученый и изобретатель.

  • Михаил Барклай-де-Толли (1761 — 1818) — российский полководец, герой Отечественной войны 1812.

  • Якоб Бернулли (1654 — 1705) — швейцарский математик.

  • Иоганн Кеплер (1571 — 1630) — Немецкий математик, астроном, оптик и астролог.

Тимоти Шаламе. История Тимоти Шаламе: от футбола до востребованного актера Голливуда
Новости холдинга
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Президент Сербии Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже