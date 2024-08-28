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Кто родился 28 августа: у кого из звезд день рождения 28 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Кинорежиссер Дэвид Финчер
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 28&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 28 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Дэвид Финчер

Дэвид Финчер (Дэвид Эндрю Лео Финчер) — американский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер. Родился 28 августа 1962 года в Денвере, Колорадо, США. Сегодня ему исполняется 62 года. Его психологические триллеры и биографические драмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар», включая три в категории «Лучшая режиссура». Среди его работ есть множество картин, которые стали культовыми: «Бойцовский клуб», «Семь», «Исчезнувшая», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Девушка с татуировкой дракона» и др.

Наталья Гундарева

Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 28 августа 1948 года в Москве. Одна из самых выдающихся и известных актрис драматического театра и кино 1970-1980-х годов. Наталья трижды признавалась лучшей актрисой года по результатам опросов журнала «Советский экран». Также она была ведущей актрисой Московского академического театра им. Маяковского. Не стало Гундаревой в мае 2005 года.

Актриса Наталья Гундарева
Фото Global Look Press

Кто еще родился 28 августа

  • Арми Хаммер (1986) — американский актер и продюсер.

  • Джек Блэк (1969) — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер, комик, музыкант и автор песен.

  • Владимир Ивашов (1939 — 1995) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Аркадий Стругацкий (1925 — 1991) — советский писатель-фантаст, переводчик.

  • Юрий Трифонов (1925 — 1981) — советский писатель, киносценарист.

  • Андрей Платонов (1899 — 1951) — советский писатель и драматург.

  • Джордж Хойт Уипл (1878 — 1976) — американский врач, профессор, Нобелевский лауреат.

  • Владимир Шухов (1853 — 1939) — советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик.

  • Екатерина Мекленбург-Стрелицкая (1827 — 1891) — русская великая княгиня, внучка Павла I.

  • Иоганн Вольфганг Гете (1749 — 1832) — немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.

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