Кто родился 28 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 августа.

Дэвид Финчер

Дэвид Финчер (Дэвид Эндрю Лео Финчер) — американский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер. Родился 28 августа 1962 года в Денвере, Колорадо, США. Сегодня ему исполняется 62 года. Его психологические триллеры и биографические драмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар», включая три в категории «Лучшая режиссура». Среди его работ есть множество картин, которые стали культовыми: «Бойцовский клуб», «Семь», «Исчезнувшая», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Девушка с татуировкой дракона» и др.

Наталья Гундарева

Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 28 августа 1948 года в Москве. Одна из самых выдающихся и известных актрис драматического театра и кино 1970-1980-х годов. Наталья трижды признавалась лучшей актрисой года по результатам опросов журнала «Советский экран». Также она была ведущей актрисой Московского академического театра им. Маяковского. Не стало Гундаревой в мае 2005 года.

Фото Global Look Press

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