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Кто родился 28 ноября: у кого из звезд день рождения 28 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Карен Гиллан
Фото Roy Rochlin, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 ноября.

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Карен Гиллан

Карен Шейла Гиллан — шотландская актриса. Родилась 28 ноября 1987 в Инвернессе, Великобритания. Сегодня ей исполняется 37 лет. Наиболее известна ролью Эми Понд в телесериале «Доктор Кто» и ролью Небулы в кинематографической вселенной Marvel.

Эд Харрис

Эд Харрис — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель двух премий «Золотой глобус». Родился 28 ноября 1950 в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 74 года. Наиболее известен по ролям в фильмах «Бездна», «Аполлон-13», «Скала», «Шоу Трумана», «Игры разума», «Оправданная жестокость», «Аппалуза» и в сериале «Мир Дикого запада».

Эд Харрис
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 28 ноября

  • Александр Годунов (1949 — 1995) — советский и американский артист балета и киноактер, Заслуженный артист РСФСР.

  • Зиновий Высоковский (1932 — 2009) — советский и российский актер театра, кино и эстрады, Народный артист России.

  • Глория Грэм (1923 — 1981) — американская актриса.

  • Константин Симонов (1915 — 1979) — советский писатель и поэт.

  • Дмитрий Лихачев (1906 — 1999) — советский литературовед, историк культуры, филолог, академик.

  • Стефан Цвейг (1881 — 1942) — австрийский писатель.

  • Александр Блок (1880 — 1921) — русский поэт Серебряного века.

  • Александр Опекушин (1838 — 1923) — русский художник, скульптор-монументалист.

  • Антон Рубинштейн (1829 — 1894) — российский композитор, основатель первой русской консерватории.

  • Фридрих Энгельс (1820 — 1895) — немецкий философ, один из основоположников марксизма.

  • Уильям Блейк (1757 — 1827) — английский поэт и художник.

  • Жан-Батист Люлли (1632 — 1687) — французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы.

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