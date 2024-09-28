Кто родился 28 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 сентября.

Брижит Бардо

Брижит Бардо — французская актриса, певица и общественный деятель. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 90 лет. После начала кинокарьеры в 1952 году, Брижит получила статус секс-символа и мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину».

Дита фон Тиз

Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Свит) — американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица. Родилась 28 сентября 1972 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Известна главным образом своими бурлескными номерами, ее часто называют «Королевой бурлеска».

Фото Ik Aldama, Global Look Press

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