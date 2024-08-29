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Кто родился 29 августа: у кого из звезд день рождения 29 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Певец Майкл Джексон
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 29&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 29 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Майкл Джексон

Майкл Джозеф Джексон — автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист и предприниматель. Родился 29 августа 1958 года в Гэри, Индиана, США. Считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки» и обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград. Не стало Майкла Джексона в 2009 году.

Карла Гуджино

Карла Нилл Гуджино — американская актриса. Родилась 29 августа 1971 года в Сарасота, Флорида, США. Сегодня ей исполняется 53 года. Известность Карле принесла роль Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов». Также актриса сыграла в известных картинах: «Город грехов», «Ночь в музее», «Американский гангстер», «Праведное убийство» и др.

Актриса Карла Гуджино
Фото Global Look Press

Кто еще родился 29 августа

  • Марина Александрова (1982) — российская актриса театра и кино.

  • Джоэл Шумахер (1939 — 2020) — американский кинорежиссер и сценарист.

  • Эллиотт Гулд (1938) — американский актер.

  • Боб Бимон (1946) — американский легкоатлет (прыжки в длину), олимпийский чемпион.

  • Рэймонд Левенталь (1923 — 1988) — американский пианист.

  • Чарли Паркер (1920 — 1955) — американский джазовый саксофонист и композитор.

  • Ингрид Бергман (1915 — 1982) — шведская и американская актриса.

  • Вернер Форсман (1904 — 1979) — немецкий хирург, Нобелевский лауреат.

  • Морис Метерлинк (1862 — 1949) — бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.

  • Павел Брюллов (1840 — 1914) — русский живописец-пейзажист, архитектор.

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