Кто родился 29 августа: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 августа.
Майкл Джозеф Джексон — автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист и предприниматель. Родился 29 августа 1958 года в Гэри, Индиана, США. Считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки» и обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград. Не стало Майкла Джексона в 2009 году.
Карла Нилл Гуджино — американская актриса. Родилась 29 августа 1971 года в Сарасота, Флорида, США. Сегодня ей исполняется 53 года. Известность Карле принесла роль Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов». Также актриса сыграла в известных картинах: «Город грехов», «Ночь в музее», «Американский гангстер», «Праведное убийство» и др.
Марина Александрова (1982) — российская актриса театра и кино.
Джоэл Шумахер (1939 — 2020) — американский кинорежиссер и сценарист.
Эллиотт Гулд (1938) — американский актер.
Боб Бимон (1946) — американский легкоатлет (прыжки в длину), олимпийский чемпион.
Рэймонд Левенталь (1923 — 1988) — американский пианист.
Чарли Паркер (1920 — 1955) — американский джазовый саксофонист и композитор.
Ингрид Бергман (1915 — 1982) — шведская и американская актриса.
Вернер Форсман (1904 — 1979) — немецкий хирург, Нобелевский лауреат.
Морис Метерлинк (1862 — 1949) — бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.
Павел Брюллов (1840 — 1914) — русский живописец-пейзажист, архитектор.