Кто родился 29 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 августа.

Майкл Джексон

Майкл Джозеф Джексон — автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист и предприниматель. Родился 29 августа 1958 года в Гэри, Индиана, США. Считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки» и обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград. Не стало Майкла Джексона в 2009 году.

Карла Гуджино

Карла Нилл Гуджино — американская актриса. Родилась 29 августа 1971 года в Сарасота, Флорида, США. Сегодня ей исполняется 53 года. Известность Карле принесла роль Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов». Также актриса сыграла в известных картинах: «Город грехов», «Ночь в музее», «Американский гангстер», «Праведное убийство» и др.

Фото Global Look Press

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