Кто родился 29 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 ноября.

Евгений Миронов

Евгений Витальевич Миронов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 29 ноября 1966 года в Татищево, Саратовская область. Сегодня ему исполняется 58 лет. Широкую известность получил после исполнения фильмов «Любовь», «Утомленные солнцем», «В августе 44-го», «Время первых».

Анна Фэрис

Анна Кэй Фэрис — американская комедийная актриса, певица и продюсер. Родилась 29 ноября 1976 года в Мэриленде, США. Сегодня ей исполняется 48 лет. Прославилась ролью Синди Кэмпбелл в серии фильмов «Очень страшное кино». Также известна по ролям в фильмах «Трудности перевода», «Горбатая гора», «Моя супербывшая», «Мальчикам это нравится», «Сколько у тебя?», «Диктатор», «Даю год» и «За бортом».

Фото Christopher Polk, Getty Images

Кто еще родился 29 ноября