Кто родился 29 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 ноября.
Евгений Витальевич Миронов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 29 ноября 1966 года в Татищево, Саратовская область. Сегодня ему исполняется 58 лет. Широкую известность получил после исполнения фильмов «Любовь», «Утомленные солнцем», «В августе 44-го», «Время первых».
Анна Кэй Фэрис — американская комедийная актриса, певица и продюсер. Родилась 29 ноября 1976 года в Мэриленде, США. Сегодня ей исполняется 48 лет. Прославилась ролью Синди Кэмпбелл в серии фильмов «Очень страшное кино». Также известна по ролям в фильмах «Трудности перевода», «Горбатая гора», «Моя супербывшая», «Мальчикам это нравится», «Сколько у тебя?», «Диктатор», «Даю год» и «За бортом».
Чедвик Боузман (1976 — 2020) — американский актер.
Джоэл Коэн (1954) — американский кинорежиссер.
Жак Ширак (1932 — 2019) — французский политик, 22-й президент Франции.
Юрий Войнов (1931 — 2003) — советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер.
Гавриил Троепольский (1905 — 1995) — советский писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо».
Джон Флеминг (1849 — 1945) — английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.
Гертруда Джекилл (1843 — 1932) — британский дизайнер, писательница и художник.
Жан-Мартен Шарко (1825 — 1893) — французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант «Шарко».
Вильгельм Гауф (1802 — 1827) — немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука».
Доменико Доницетти (1797 — 1848) — итальянский оперный композитор.