Кто родился 3 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 сентября.

Чарли Шин

Карлос Ирвин Эстевес, более известный как Чарли Шин — американский актер, сценарист. Родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Стал известен благодаря ролям в сериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Также он снялся во множестве успешных фильмов, таких как «Красный рассвет», «Взвод», «Уолл-стрит», «Восемь мужчин на выход», «Молодые стрелки», «Новичок», «Три мушкетера» и «Прибытие».

Фердинанд Порше

Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Родился 3 сентября 1875 года во Вратиславице, Чехия. Знаменит не только как основатель компании Porsche, но и как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, вошедшего в мир автомобилей под именем Volkswagen K?fer. Не стало Фердинанда в 1951 году.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 3 сентября