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Кто родился 3 сентября: у кого из звезд день рождения 3 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 3 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Чарли Шин
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 сентября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 3&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 3 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Чарли Шин

Карлос Ирвин Эстевес, более известный как Чарли Шин — американский актер, сценарист. Родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Стал известен благодаря ролям в сериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Также он снялся во множестве успешных фильмов, таких как «Красный рассвет», «Взвод», «Уолл-стрит», «Восемь мужчин на выход», «Молодые стрелки», «Новичок», «Три мушкетера» и «Прибытие».

Фердинанд Порше

Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Родился 3 сентября 1875 года во Вратиславице, Чехия. Знаменит не только как основатель компании Porsche, но и как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, вошедшего в мир автомобилей под именем Volkswagen K?fer. Не стало Фердинанда в 1951 году.

Фердинанд Порше
Фото Global Look Press

Кто еще родился 3 сентября

  • Гаррет Хедлунд (1984) — американский актер и продюсер.

  • Евгения Брик (1981) — российская актриса театра и кино.

  • Александр Аксенов (1964 — 2007) — российский рок-музыкант.

  • Жан-Пьер Жене (1953) — французский кинорежиссер и сценарист.

  • Юрий Кузнецов (1946) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.

  • Борис Сморчков (1944 — 2008) — советский и российский актёр театра и кино.

  • Сергей Довлатов (1941 — 1990) — русский писатель и журналист.

  • Фриц Прегль (1869 — 1930) — австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.

  • Луис Генри Салливен (1856 — 1924) — американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма.

  • Диана Пуатье (1499 — 1566) — французская аристократка, фаворитка короля Генриха II.

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