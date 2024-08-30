Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился 30 августа: у кого из звезд день рождения 30 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 30 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Кэмерон Диас
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 30&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 30 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Кэмерон Диас

Кэмерон Мишель Диас — американская киноактриса и модель. Родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Стала известной в 1990-х годах после выхода фильма «Маска», где она сыграла одну из главных ролей. Была номинирована на «Золотой глобус» за роли в картинах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем».

Кадр из фильма «Все без ума от Мэри»
Фото Кадр из фильма «Все без ума от Мэри»

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь. Родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. Сегодня он отмечает 70-летний юбилей. Является первым и единственным Президентом Республики Беларусь, пост занимает с 1994 года по настоящее время.

Александр Лукашенко
Фото Global Look Press

Кто еще родился 30 августа

  • Анастасия Задорожная (1985) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель.

  • Тихон Жизневский (1988) — российский актер театра и кино.

  • Жан-Клод Килли (1943) — французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель.

  • Брюс Макларен (1937 — 1970) — новозеландский автогонщик, пилот «Формулы 1», конструктор гоночных автомобилей.

  • Анатолий Солоницын (1934 — 1982) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Леонид Шварцман (1920 — 2022) — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино.

  • Ширли Бут (1898 — 1992) — американская актриса.

  • Эрнест Резерфорд (1871 — 1937) — английский физик, «отец» ядерной физики, создатель планетарной модели атома.

  • Лавр Корнилов (1870 — 1918) — русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения.

  • Сергей Прокудин-Горский (1863 — 1944) — русский фотограф, изобретатель, химик

  • Исаак Левитан (1860 — 1900) — русский живописец-пейзажист.

  • Мэри Шелли (1797 — 1851) — английская писательница, автор книги «Франкенштейн».

Рианна и&nbsp;Кэмерон Диас. 7 звезд с проблемной кожей: что они делают, чтобы выглядеть лучше?
Развлечения
0
Новости холдинга
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже