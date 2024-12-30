Кто родился 30 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 декабря.

Кристин Крук

Кристин Крук — канадская актриса и продюсер. Родилась 30 декабря 1982 года в Ванкувере, США. Сегодня ей исполнилось 42 года. Наиболее известная по ролям Ланы Лэнг в телесериале «Тайны Смолвиля» и Кэтрин Чендлер в сериале «Красавица и Чудовище».

Кирилл Плетнев

Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Кирилл Владимирович Плетнев — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Родился 30 декабря 1979 года в Харькове, Украина. Сегодня ему исполняется 45 лет. Многим зрителям известен благодаря «Диверсанту», «Солдатам», «Тайге» и «Однажды в Ростове».

Кто еще родился 30 декабря