Кто родился 30 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 декабря.
Кристин Крук — канадская актриса и продюсер. Родилась 30 декабря 1982 года в Ванкувере, США. Сегодня ей исполнилось 42 года. Наиболее известная по ролям Ланы Лэнг в телесериале «Тайны Смолвиля» и Кэтрин Чендлер в сериале «Красавица и Чудовище».
Кирилл Владимирович Плетнев — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Родился 30 декабря 1979 года в Харькове, Украина. Сегодня ему исполняется 45 лет. Многим зрителям известен благодаря «Диверсанту», «Солдатам», «Тайге» и «Однажды в Ростове».
Михаил Развожаев (1980) — российский государственный, политический и общественный деятель.
Люси Панч (1977) — британская актриса.
Регина Дубовицкая (1943) — советская и российская телеведущая, журналист.
Андрей Сова (1912 — 1994) — советский актер театра и кино.
Даниил Хармс (1905 — 1942) — советский писатель, поэт, прозаик.
Дмитрий Кабалевский (1904 — 1987) — советский композитор, Народный артист СССР.
Редьярд Киплинг (1865 — 1936) — английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.
Ахмед III (1673 — 1736) — 23-й Османский султан (1703-1730).
Василий I (1371 — 1425) — великий князь московский (1389-1425).
Тит Флавий Веспасиан (39 — 81) — римский император (79-81).