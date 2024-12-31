Кто родился 31 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 декабря.

Николай Цискаридзе

Николай Максимович Цискаридзе — российский артист балета и педагог, Народный артист России. Родился 31 декабря 1973 в Тбилиси, Грузия. Сегодня ему исполняется 51 год. Артист прославился не только благодаря неподражаемому таланту танцовщика, но и как педагог и хореограф.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс — британский и американский актер, режиссер, продюсер, лауреат премий «Оскар». Родился 31 декабря 1937 в Маргаме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 87 лет. Всемирно известен, благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят». В 2024 году Хопкинс появился в главной роли в картине «Обреченные на славу».

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Кто еще родился 31 декабря