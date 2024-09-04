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Кто родился 4 сентября: у кого из звезд день рождения 4 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 4 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Бейонсе.
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 сентября.

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Бейонсе

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер — американская певица, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Прославилась в конце 1990-х годов как солистка группы Destiny's Child, а затем создала довольно успешную сольную карьеру. Ее даже называли самым важным популярным музыкантом XXI века.

Бейонсе
Фото face to face, Global Look Press

Эдуард Хиль

Эдуард Хиль — советский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист РСФСР. Родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. С голосом артиста ассоциируются такие известные песни, как «С чего начинается Родина», «У леса на опушке», «На безымянной высоте», «А люди уходят в море», «Ах, море, море», «Лесорубы», «Человек из дома вышел», «Голубые города», «Лунный камень», «Пора любви», «Не плачь, девчонка» и др. Не стало певца в 2012 году.

Эдуард Хиль.
Фото Сергей Бертов / interpress / Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 4 сентября

  • Уэс Бентли (1978) — американский актер и продюсер.

  • Кирилл Пирогов (1973) — российский актер театра, кино и дубляжа, композитор, Заслуженный артист РФ.

  • Дэймон Уайанс (1960) — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

  • Виктор Бычков (1954) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий.

  • Нина Ургант (1929 — 2021) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Кендзо Танге (1913 — 2005) — японский архитектор.

  • Валентин Плучек (1909 — 2002) — советский и российский театральный режиссер и актер, Народный артист СССР.

  • Ричард Натаниэль Райт (1908 — 1960) — американский писатель.

  • Евгений Лансере (1875 — 1946) — русский график и живописец, Народный художник РСФСР.

  • Александр Вишневский (1874 — 1948) — русский хирург, академик.

  • Франсуа-Рене де Шатобриан (1768 — 1848) — французский писатель.

Бейонсе. 7 секретов привлекательности Бейонсе. В этом году певице исполнится 41 год

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