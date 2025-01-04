Кто родился 4 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 января.

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен, поэт. Родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен как солист метал-группы Rammstein.

Аугуст Диль

Аугуст Диль — немецкий актер. Родился 4 января 1976 года в Западном Берлине. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен в роли майора Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». А в России его узнают по роли Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Фото imago-images, Global Look Press

Кто еще родился 4 января