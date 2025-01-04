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Кто родился 4 января: у кого из звезд день рождения 4 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

2 мин.

Кто родился 4 января: список известных личностей

4 января день рождения отмечает солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Мария Задорожная
Автор
Тилль Линдеманн
Фото Ismael Rosas, Eyepix Group, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 января.

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен, поэт. Родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен как солист метал-группы Rammstein.

Тилль Линдеманн. История скандального фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна: что его связывает с Россией

Аугуст Диль

Аугуст Диль — немецкий актер. Родился 4 января 1976 года в Западном Берлине. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен в роли майора Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». А в России его узнают по роли Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Аугуст Диль
Фото imago-images, Global Look Press

Кто еще родился 4 января

  • Джейден Мартелл (2003) — американский актер.

  • Мэдди Хассон (1995) — американская актриса.

  • Чарльз Мелтон (1991) — американский актер и модель.

  • Тигран Кеосаян (1966) — российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и телеведущий.

  • Джулия Ормонд (1965) — британская актриса и продюсер.

  • Джулиан Сэндс (1957 — 2023) — британский актер.

  • Сергей Колесников (1955 — 2023) — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РФ.

  • Олег Романцев (1954) — советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр.

  • Зураб Церетели (1934) — советский и российский художник, скульптор, педагог, Народный художник России.

  • Луи Брайль (1809 — 1852) — французский педагог, автор азбуки для слепых.

  • Джованни Перголези (1710 — 1736) — итальянский композитор, скрипач и пианист.

  • Исаак Ньютон (1643 — 1727) — английский физик, астроном, математик, механик.

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