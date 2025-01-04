Кто родился 4 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 января.
Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен, поэт. Родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен как солист метал-группы Rammstein.
Аугуст Диль — немецкий актер. Родился 4 января 1976 года в Западном Берлине. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен в роли майора Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». А в России его узнают по роли Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты».
Джейден Мартелл (2003) — американский актер.
Мэдди Хассон (1995) — американская актриса.
Чарльз Мелтон (1991) — американский актер и модель.
Тигран Кеосаян (1966) — российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и телеведущий.
Джулия Ормонд (1965) — британская актриса и продюсер.
Джулиан Сэндс (1957 — 2023) — британский актер.
Сергей Колесников (1955 — 2023) — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РФ.
Олег Романцев (1954) — советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр.
Зураб Церетели (1934) — советский и российский художник, скульптор, педагог, Народный художник России.
Луи Брайль (1809 — 1852) — французский педагог, автор азбуки для слепых.
Джованни Перголези (1710 — 1736) — итальянский композитор, скрипач и пианист.
Исаак Ньютон (1643 — 1727) — английский физик, астроном, математик, механик.