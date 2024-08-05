Кто родился 5 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 августа.

Джон Хьюстон

Джон Хьюстон — американский режиссер, сценарист и актер. Родился 5 августа 1906 года в городе Невада, штат Миссури, США. В копилке его режиссерских картин «Сокровища Сьерра-Мадре», «Асфальтовые джунгли», «Варвар и гейша», «Человек, который хотел стать королем». Также на счету Хьюстона более 20 ролей в кино. Не стало режиссера в 1987 году.

Ги де Мопассан

Ги де Мопассан — французский писатель. Родился 5 августа 1850 года в старинной усадьбе Миромениль около Дьеппа. Известен как автор романов «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Наше сердце», «Пьер и Жан» и множества рассказов и повестей, вошедших в золотой фонд мировой литературы. Не стало писателя в июле 1893 года.

Фото Getty Images

К то еще родился 5 августа