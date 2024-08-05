Кто родился 5 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 августа.
Джон Хьюстон — американский режиссер, сценарист и актер. Родился 5 августа 1906 года в городе Невада, штат Миссури, США. В копилке его режиссерских картин «Сокровища Сьерра-Мадре», «Асфальтовые джунгли», «Варвар и гейша», «Человек, который хотел стать королем». Также на счету Хьюстона более 20 ролей в кино. Не стало режиссера в 1987 году.
Ги де Мопассан — французский писатель. Родился 5 августа 1850 года в старинной усадьбе Миромениль около Дьеппа. Известен как автор романов «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Наше сердце», «Пьер и Жан» и множества рассказов и повестей, вошедших в золотой фонд мировой литературы. Не стало писателя в июле 1893 года.
Николай Курчев (1911 — 2006) — советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора.
Артем Микоян (1905 — 1970) — советский авиаконструктор, академик.
Василий Лебедев-Кумач (1898 — 1949) — советский поэт-песенник.
Вера Холодная (1893 — 1919) — русская актриса немого кино.
Наум Габо (1890 — 1977) — русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.
Илья Репин (1844 — 1930) — русский художник, живописец, мемуарист.