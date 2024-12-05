Кто родился 5 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 декабря.

Патрисия Каас

Патрисия Каас — французская эстрадная певица и актриса. Родилась 5 декабря 1966 года в Форбаке, Франция. Сегодня ей исполняется 58 лет. Стала первой французской певицей, первые три альбома которой были проданы тиражом более 1 миллиона. Певица особо популярна в странах, где преобладает французский и немецкий языки, а также в странах бывшего Советского Союза.

Нина Русланова

Нина Ивановна Русланова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове, Украина. Узнавать актрису стали после выхода многосерийного фильма «Цыган». Однако всесоюзную любовь артистка обрела после сериала «Тени исчезают в полдень». Не стало Руслановой в 2021 году.

Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

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