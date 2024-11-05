Кто родился 5 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 ноября.

Павел Прилучный

Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1987 года в городе Шымкент, Казахстан. Сегодня ему исполняется 37 лет. В числе его самых ярких работ такие проекты, как «Закрытая школа», «Мажор», «Жизнь по вызову» и пр.

Тильда Суинтон

Кэтрин Матильда Суинтон — британская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA. Родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 64 года. Прорывной для нее стала роль в фильме «Орландо». Не менее значимыми стали следующие фильмы: «На самом дне», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Сквозь снег» и пр.

Фото Arnaitz Rubio, Keystone Press Agency, Global Look Press

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