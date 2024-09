Кто родился 5 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 сентября.

Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри — британский певец и музыкант, автор песен. Родился 5 сентября 1946 года в Стон Тауне, Танзания. Известен как вокалист рок-группы Queen и считается автором таких хитов, как «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love». Не стало артиста в 1991 году.

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ. Родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Сегодня ей исполняется 40 лет. Российскому зрителю стала известна благодаря роли снайпера Людмилы Павличенко в фильме «Битва за Севастополь». Стала пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе, и второй, работавшей и жившей на МКС. Полет в космос она совершила в рамках съемок фильма «Вызов».

Фото Кадр из фильма «Битва за Севастополь»

Кто еще родился 5 сентября