Кто родился 5 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 сентября.
Фредди Меркьюри — британский певец и музыкант, автор песен. Родился 5 сентября 1946 года в Стон Тауне, Танзания. Известен как вокалист рок-группы Queen и считается автором таких хитов, как «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love». Не стало артиста в 1991 году.
Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ. Родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Сегодня ей исполняется 40 лет. Российскому зрителю стала известна благодаря роли снайпера Людмилы Павличенко в фильме «Битва за Севастополь». Стала пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе, и второй, работавшей и жившей на МКС. Полет в космос она совершила в рамках съемок фильма «Вызов».
Ен А Ким (1990) — южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка.
Роуз МакГоуэн (1953) — американская актриса, режиссер и певица.
Майкл Китон (1951) — американский актер.
Андриян Николаев (1929 — 2004) — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
Артур Кестлер (1905 — 1983) — британский писатель и журналист.
Эми Бич (1867 — 1944) — американская пианистка и композитор.
Алексей Константинович Толстой (1817 — 1875) — русский поэт, писатель, драматург.
Джакомо Мейербер (1791 — 1864) — немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы
Сергей Уваров (1786 — 1855) — русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России.
Людовик XIV де Бурбон (1638 — 1715) — король Франции и Наварры (1643-1715), известный как «Король-Солнце».
Томмазо Кампанелла (1568 — 1639) — итальянский философ-утопист и писатель.
Людовик VIII (1187 — 1226) — французский король (1223-1226) из династии Капетингов.