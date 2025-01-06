Кто родился 6 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 января.
Ирина Валерьевна Шайхлисламова — российская супермодель и актриса. Родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинская область. Сегодня ей исполняется 39 лет. Ирина является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Эдди Редмэйн
Эдвард Джон Дэвид Редмэйн — английский актер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA. Родилась 6 января 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 43 года. Получил известность благодаря роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».
Норман Ридус (1969) — американский актер и телеведущий.
Алексей Маклаков (1961) — советский и российский актер театра и кино.
Роуэн Эткинсон (1955) — британский актер театра и кино.
Энтони Мингелла (1954 — 2008) — английский режиссер.
Сид Барретт (1946 — 2006) — английский музыкант, поэт и художник, основатель группы Pink Floyd.
Валерий Лобановский (1939 — 2002) — советский и украинский футбольный тренер.
Адриано Челентано (1938) — итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.
Лариса Шепитько (1938 -1979) — советская актриса и кинорежиссер.
Николай Крючков (1911 — 1994) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Мария Миронова (1911 — 1997) — советская актриса, Народная артистка СССР.
Эрик Рассел (1905 — 1978) — английский писатель-фантаст.
Александр Скрябин (1872 — 1915) — русский пианист и композитор.
Генрих Шлиман (1822 — 1890) — немецкий археолог-любитель, открывший Трою.
Митрополит Филарет (1783 — 1867) — российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867).
Жак-Этьенн Монгольфье (1745 — 1799) — французский изобретатель, создатель воздушного шара.
Якоб Бернулли (1655 — 1705) — швейцарский математик.
Жанна д'Арк (1412 — 1431) — национальная французская героиня.