Кто родился 7 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 августа.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон — американская актриса и модель, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Родилась 7 августа 1975 года в Бенони, провинция Трансвааль, ЮАР. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна мировому зрителю в 90-е годы по ролям в картинах «Два дня в долине», «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов».

Дэвид Духовны

Дэвид Духовны — американский киноактер, режиссер и сценарист. Родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» за роли агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния».

Фото Global Look Press

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