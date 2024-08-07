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Кто родился 7 августа: у кого из звезд день рождения 7 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 7 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актриса Шарлиз Терон
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 7&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 7 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон — американская актриса и модель, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Родилась 7 августа 1975 года в Бенони, провинция Трансвааль, ЮАР. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна мировому зрителю в 90-е годы по ролям в картинах «Два дня в долине», «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов».

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Дэвид Духовны

Дэвид Духовны — американский киноактер, режиссер и сценарист. Родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» за роли агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния».

Актер Дэвид Духовны
Фото Global Look Press

Кто еще родился 7 августа

  • Эбби Корниш (1982) — австралийская актриса, продюсер.

  • Юлия Чичерина (1978) — российская рок-певица, музыкант, актриса, композитор, режиссер.

  • Валерий Газзаев (1954) — советский футболист и российский тренер, призер Олимпийских игр.

  • Тобин Белл (1942) — американский актер, продюсер.

  • Мата Хари (1876) — танцовщица и куртизанка голландского происхождения, известная шпионка.

  • Федор Шехтель (1859) — русский архитектор, живописец, сценограф.

  • Константин Случевский (1837) — русский поэт и прозаик.

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