Кто родился 7 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 августа.
Шарлиз Терон — американская актриса и модель, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Родилась 7 августа 1975 года в Бенони, провинция Трансвааль, ЮАР. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна мировому зрителю в 90-е годы по ролям в картинах «Два дня в долине», «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов».
Дэвид Духовны — американский киноактер, режиссер и сценарист. Родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» за роли агента Фокса Малдера в сериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния».
Эбби Корниш (1982) — австралийская актриса, продюсер.
Юлия Чичерина (1978) — российская рок-певица, музыкант, актриса, композитор, режиссер.
Валерий Газзаев (1954) — советский футболист и российский тренер, призер Олимпийских игр.
Тобин Белл (1942) — американский актер, продюсер.
Мата Хари (1876) — танцовщица и куртизанка голландского происхождения, известная шпионка.
Федор Шехтель (1859) — русский архитектор, живописец, сценограф.
Константин Случевский (1837) — русский поэт и прозаик.