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Кто родился 7 января: у кого из звезд день рождения 7 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 7 января: список известных личностей

7 января день рождения отмечает актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж
Мария Задорожная
Автор
Николас Кейдж
Фото Neilson Barnard, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 января.

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Николас Кейдж

Николас Кейдж — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 7 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Успех пришел к актеру после участия в фильмах «Бойцовская рыбка», «Клуб Коттон», «Наперегонки с луной», «Птаха», «Покидая Лас Вегас», «Угнать за 60 секунд» и др. В 2024 году Кейдж спродюсировал и исполнил главную роль в хорроре «Собиратель душ».

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Джереми Реннер

Джереми Ли Реннер — американский актер, двукратный номинант на премию «Оскар», номинант на премии BAFTA и «Золотой глобус». Родился 7 января 1971 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 54 года. Стал известен после выхода фильмов «Палач Дамер», «Повелитель бури» и по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel.

Джереми Реннер
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 7 января

  • Хейли Беннетт (1988) — американская актриса.

  • Светлана Журова (1972) — российская конькобежка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.

  • Наталья Гвоздикова (1948) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Василий Алексеев (1942 — 2011) — советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион.

  • Валерий Кубасов (1935 — 2014) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

  • Нина Сазонова (1917 — 2004) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

  • Иван Якубовский (1912 — 1976) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.

  • Константин Заслонов (1910 — 1942) — советский партизан, герой Великой Отечественной войны.

  • Эмиль Борель (1871 — 1956) — французский математик, профессор.

  • Миллард Филлмор (1800 — 1874) — 13-й президент США (1850-1853), американский государственный деятель.

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