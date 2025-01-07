Кто родился 7 января: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 января.
Николас Кейдж — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 7 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Успех пришел к актеру после участия в фильмах «Бойцовская рыбка», «Клуб Коттон», «Наперегонки с луной», «Птаха», «Покидая Лас Вегас», «Угнать за 60 секунд» и др. В 2024 году Кейдж спродюсировал и исполнил главную роль в хорроре «Собиратель душ».
Джереми Ли Реннер — американский актер, двукратный номинант на премию «Оскар», номинант на премии BAFTA и «Золотой глобус». Родился 7 января 1971 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 54 года. Стал известен после выхода фильмов «Палач Дамер», «Повелитель бури» и по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel.
Хейли Беннетт (1988) — американская актриса.
Светлана Журова (1972) — российская конькобежка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.
Наталья Гвоздикова (1948) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Василий Алексеев (1942 — 2011) — советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион.
Валерий Кубасов (1935 — 2014) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Нина Сазонова (1917 — 2004) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Иван Якубовский (1912 — 1976) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.
Константин Заслонов (1910 — 1942) — советский партизан, герой Великой Отечественной войны.
Эмиль Борель (1871 — 1956) — французский математик, профессор.
Миллард Филлмор (1800 — 1874) — 13-й президент США (1850-1853), американский государственный деятель.