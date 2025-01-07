Кто родился 7 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 января.

Николас Кейдж

Николас Кейдж — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 7 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Успех пришел к актеру после участия в фильмах «Бойцовская рыбка», «Клуб Коттон», «Наперегонки с луной», «Птаха», «Покидая Лас Вегас», «Угнать за 60 секунд» и др. В 2024 году Кейдж спродюсировал и исполнил главную роль в хорроре «Собиратель душ».

Джереми Реннер

Джереми Ли Реннер — американский актер, двукратный номинант на премию «Оскар», номинант на премии BAFTA и «Золотой глобус». Родился 7 января 1971 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 54 года. Стал известен после выхода фильмов «Палач Дамер», «Повелитель бури» и по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel.

Фото Andreas Rentz, Getty Images

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