Кто родился 8 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 августа.
Дастин Хоффман — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и продюсер. Родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе. Сегодня ему исполняется 87 лет. Обладатель двух «Оскаров», шести «Золотых глобусов». Однако по-настоящему актер поразил зрителя своей потрясающей игрой в фильме «Человек дождя». Также он сыграл в известных картинах «Тутси», «Плутовство», «Крамер против Крамера», «Вся президентская рать», «Капитан Крюк» и др.
Виктор Авилов — советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России. Родился 8 августа 1953 года в Москве. Широкую известность актеру принесли роли мстителей в приключенческих лентах Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф» и «Мушкетеры. 20 лет спустя». Не стало Виктора Авилова в 2004 году.
Станислав Садальский (1951) — российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР.
Светлана Савицкая (1948) — советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель.
Юлий Гусман (1943) — советский и российский кинорежиссер, теле и радиоведущий, основатель премии «Ника».
Святослав Федоров (1927 — 2000) — советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург.
Александр Ханжонков (1877 — 1945) — русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности.
Вера Засулич (1849 -1919) — русская революционерка и писательница.