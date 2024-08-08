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Кто родился 8 августа: у кого из звезд день рождения 8 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 8 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Дастин Хоффман
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 8&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 8 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и продюсер. Родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе. Сегодня ему исполняется 87 лет. Обладатель двух «Оскаров», шести «Золотых глобусов». Однако по-настоящему актер поразил зрителя своей потрясающей игрой в фильме «Человек дождя». Также он сыграл в известных картинах «Тутси», «Плутовство», «Крамер против Крамера», «Вся президентская рать», «Капитан Крюк» и др.

Виктор Авилов

Виктор Авилов — советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России. Родился 8 августа 1953 года в Москве. Широкую известность актеру принесли роли мстителей в приключенческих лентах Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф» и «Мушкетеры. 20 лет спустя». Не стало Виктора Авилова в 2004 году.

Актер Виктор Авилов
Фото Global Look Press

Кто еще родился 8 августа

  • Станислав Садальский (1951) — российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР.

  • Светлана Савицкая (1948) — советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель.

  • Юлий Гусман (1943) — советский и российский кинорежиссер, теле и радиоведущий, основатель премии «Ника».

  • Святослав Федоров (1927 — 2000) — советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург.

  • Александр Ханжонков (1877 — 1945) — русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности.

  • Вера Засулич (1849 -1919) — русская революционерка и писательница.

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