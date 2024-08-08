Кто родился 8 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 августа.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и продюсер. Родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе. Сегодня ему исполняется 87 лет. Обладатель двух «Оскаров», шести «Золотых глобусов». Однако по-настоящему актер поразил зрителя своей потрясающей игрой в фильме «Человек дождя». Также он сыграл в известных картинах «Тутси», «Плутовство», «Крамер против Крамера», «Вся президентская рать», «Капитан Крюк» и др.

Виктор Авилов

Виктор Авилов — советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России. Родился 8 августа 1953 года в Москве. Широкую известность актеру принесли роли мстителей в приключенческих лентах Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф» и «Мушкетеры. 20 лет спустя». Не стало Виктора Авилова в 2004 году.

Фото Global Look Press

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