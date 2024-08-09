Кто родился 9 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 августа.

Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон — американская эстрадная певица, актриса, продюсер. Родилась 9 августа 1963 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси, США. Считается одной из наиболее значимых исполнительниц за всю историю музыки. Чистое меццо-сопрано принесло ей 11 первых мест в чарте Billboard Hot 100, восемь «Грэмми» и 30 рекордов в книге Гиннеса. Не стало певицы в феврале 2012 года.

Александр Горелик

Александр Горелик — советский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, тренер, телекомментатор. Родился 9 августа 1945 года в Москве. Спортсмен также снялся в фильме о фигурном катании «Голубой лед». Работал тренером по фигурному катанию — он тренировал сборную СССР на XII зимней Олимпиаде в Инсбруке. А с 2001 года работал на телеканале «Спорт» спортивным комментатором. Не стало Александра Горелика в сентябре 2012 года.

Александр Горелик и Наталья Седых в фильме «Голубой лед». Фото Кадр из фильма «Голубой лед»

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