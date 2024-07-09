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Кто родился 9 июля: у кого из звезд день рождения 9 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 9 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Дмитрий Дюжев
Фото Кадр из фильма «Бригада»
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Рассказали, кто из знаменитых личностей родился в этот день, 9 июля.

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Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев — российский актер театра и кино, кинорежиссер. Родился 9 июля 1978 в Астрахани. Известность Дмитрию принесла роль Космоса в нашумевшем сериале «Бригада». Однако признание у кинокритиков он получил после роли бандита Саймона в комедии «Жмурки».

Актер Дмитрий Дюжев.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Кортни Лав

Американская актриса и рок-певица Кортни Лав родилась 9 июля 1964 года в Сан-Франциско. Девушка основала женскую панк-группу Hole, в которой была гитаристкой и вокалисткой. Вдова Курта Кобейна, лидера коллектива Nirvana. Также Кортни одержала победу в номинациях «Лучшая актриса второго плана» и «Самая многообещающая актриса» за роль в фильме «Народ против Ларри Флинта».

Певица и актриса Кортни Лав.
Фото Global Look Press

Том Хэнкс

Том Хэнкс — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Он родился 9 июля 1956 года в Калифорнии. Известен зрителю ролями в культовых фильмах «Всплеск», «Большой», «Тернер и Хуч», «Их собственная лига», «Неспящие в Сиэтле», «Аполлон-13», «Вам письмо», «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Изгой», «Проклятый путь», «Форрест Гамп» и др.

Актер Том Хэнкс.
Фото Global Look Press
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Кто еще родился 9 июля

  • Лия Ахеджакова (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Зинаида Кириенко (1933 — 2022) — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР.

  • Элем Климов (1933 — 2003) — советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ.

  • Андрей Капица (1931 — 2011) — советский географ и геоморфолог.

  • Николай Асеев (1889 — 1963) — русский советский поэт и сценарист.

  • Карлус Шагас (1879 — 1934) — бразильский медик.

  • Франц Боас (1858 — 1942) — американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель.

  • Николай Шереметев (1751 — 1809) — русский граф, сенатор, крупный меценат, покровитель искусств.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Бриллиантовая рука&raquo;. 9 лучших советских комедий по мнению зрителей

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