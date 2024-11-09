Кто родился 9 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 ноября.
Александра Николаевна Пахмутова — советский и российский композитор-песенник, Народная артистка СССР. Родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка. Сегодня ей исполняется 95 лет. Александра Николаевна написала музыку для множества фильмов и театральных постановок, включая такие известные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Долгие дни», «Девчина». Ее работы в кино получили много признания и наград.
Глафира Александровна Тарханова — российская актриса театра и кино. Родилась 9 ноября 1983 года в городе Электросталь. Сегодня ей исполняется 41 год. Стала известна благодаря сериалам «Громовы», «Александровский сад 2», «Белая ворона», «Синичка», «Измены», «Паромщица», «Обоюдное согласие» и т.д.
Михаил Таль (1936 — 1992) — советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.
Карл Саган (1934 — 1996) — американский астроном, пионер космической биологии.
Виктор Чукарин (1921 — 1984) — советский гимнаст, абсолютный олимпийский чемпион, тренер.
Хеди Ламарр (1914 — 2000) — австрийская и американская актриса кино, изобретательница.
Виктор Скорняков (1904 — 1966) — советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе.
Роналд Джордж Норриш (1897 — 1978) — английский химик, Нобелевский лауреат.
Григорий Кулик (1890 — 1950) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Велимир Хлебников (1885 — 1922) — русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма.
Эмиль Габорио (1832 — 1873) — Французский писатель, один из основоположников детективного жанра.
Иван Тургенев (1818 — 1883) — русский писатель.
Гейл Борден (1801 — 1874) — американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока.