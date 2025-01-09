Кто родился 9 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 января.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон — принцесса Уэльская. Родилась 9 января 1982 года в Рединге, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна как супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.

Нина Добрев

Нина Каменова Добрев — канадская актриса. Родилась 9 января 1989 года в Софии, Болгария. Сегодня ей исполняется 36 лет. Стала известна после роли Елены Гилберт в сериале «Дневники вампира».

Фото Tristan Fewings, Getty Images

Кто еще родился 9 января