Кто родился 1 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 ноября.
Айшвария Рай Баччан — индийская фотомодель и актриса. Родилась 1 ноября 1973 года в Мангалуру, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Актриса снимается в основном в фильмах на хинди. Но стала известна широкой публике, как победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.
Пенн Дейтон Бэджли — американский актер и музыкант. Родился 1 ноября 1986 года в Балтиморе, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Стал известен благодаря роли Дэна Хамфри в телесериале «Сплетница». На данный момент Пенн является фронтменом бруклинской группы Motherband.
Мария Порошина (1973) — российская актриса.
Тони Коллетт (1972) — австралийская актриса, певица, музыкант, продюсер и режиссер.
Бетси Палмер (1926 — 2015) — американская актриса.
Анатолий Кубацкий (1908 — 2001) — советский актер театра и кино, герой советских киносказок. Нурдаль Григ (1902) — норвежский писатель, поэт, драматург.
Александр Алехин (1892 — 1946) — русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам.
Павел Гойнкис (1889 — 1961) — советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров.
Антонио Канова (1757 — 1822) — итальянский скульптор-классицист.
Пьетро Да Картона (1596 — 1669) — итальянский живописец и архитектор.
Дмитрий Пожарский (1578 — 1642) — русский военный и политический деятель, национальный герой России.