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Кто родился сегодня 1 ноября: у кого из звезд день рождения 1 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 1 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актриса Айшвария Рай
Фото Sebastien Fremont, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 ноября.

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Айшвария Рай Баччан

Айшвария Рай Баччан — индийская фотомодель и актриса. Родилась 1 ноября 1973 года в Мангалуру, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Актриса снимается в основном в фильмах на хинди. Но стала известна широкой публике, как победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.

Пенн Бэджли

Пенн Дейтон Бэджли — американский актер и музыкант. Родился 1 ноября 1986 года в Балтиморе, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Стал известен благодаря роли Дэна Хамфри в телесериале «Сплетница». На данный момент Пенн является фронтменом бруклинской группы Motherband.

Актер Пенн Бэджли
Фото Ik Aldama, Global Look Press

Кто еще родился 1 ноября

  • Мария Порошина (1973) — российская актриса.

  • Тони Коллетт (1972) — австралийская актриса, певица, музыкант, продюсер и режиссер.

  • Бетси Палмер (1926 — 2015) — американская актриса.

  • Анатолий Кубацкий (1908 — 2001) — советский актер театра и кино, герой советских киносказок. Нурдаль Григ (1902) — норвежский писатель, поэт, драматург.

  • Александр Алехин (1892 — 1946) — русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам.

  • Павел Гойнкис (1889 — 1961) — советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров.

  • Антонио Канова (1757 — 1822) — итальянский скульптор-классицист.

  • Пьетро Да Картона (1596 — 1669) — итальянский живописец и архитектор.

  • Дмитрий Пожарский (1578 — 1642) — русский военный и политический деятель, национальный герой России.

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