Кто родился 1 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 октября.

Бри Ларсон

Бри Ларсон — американская актриса, певица и кинорежиссер. Обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми». Родилась 1 октября 1989 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Известна по фильмам «Комната», «Капитан Марвел», «Мачо и ботан» и пр.

Зак Галифианакис

Зак Галифианакис — американский актер, комик, сценарист и продюсер. Родился 1 октября 1969 года в Северной Каролине, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Наиболее известен по фильмам «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и «Впритык». Интервьюер.

Фото Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press

Кто еще родился 1 октября