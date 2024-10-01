Кто родился 1 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 октября.
Бри Ларсон — американская актриса, певица и кинорежиссер. Обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми». Родилась 1 октября 1989 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Известна по фильмам «Комната», «Капитан Марвел», «Мачо и ботан» и пр.
Зак Галифианакис — американский актер, комик, сценарист и продюсер. Родился 1 октября 1969 года в Северной Каролине, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Наиболее известен по фильмам «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и «Впритык». Интервьюер.
Руперт Френд (1981) — британский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
Нина Усатова (1951) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Ричард Харрис (1930 — 2002) — ирландский актер.
Олег Ефремов (1927 — 2000) — советский и российский актер и режиссер, Народный артист СССР.
Джеймс (Джимми) Картер (1924) — 39-й президент США (1977-1981), американский политик, Нобелевский лауреат.
Лев Гумилев (1912 — 1992) — советский историк-этнолог, поэт, переводчик.
Уильям Боинг (1881 — 1956) — американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании.
Сергей Аксаков (1791 — 1859) — русский писатель, литературный и театральный критик.
Павел I (1754 — 1801) — российский император (1796-1801).