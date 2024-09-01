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Кто родился сегодня 1 сентября: у кого из звезд день рождения 1 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 1 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Зендея в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 сентября.

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Зендея

Зендея Мари Штермер Коулман — американская актриса, певица, танцовщица и модель. Родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Стала известна благодаря роли Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой». Также широко известна по роли девушки-подростка Ру Беннет сериале «Эйфория».

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Сергей Гармаш

Сергей Гармаш — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Российскому зрителю Гармаш известен по многим художественным фильмам и телесериалам: «Мастер и Маргарита», «Ворошиловский стрелок», «Нежный возраст», «72 метра», «Стиляги», «Движение вверх», «Притяжение», «Чебурашка» и др.

Сергей Гармаш
Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

Кто еще родился 1 сентября

  • Дарья Мороз (1983) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.

  • Бойд Холбрук (1981) — американский актер кино и телевидения, модель и художник.

  • Сергей Бобунец (1973) — российский рок-музыкант, поэт, композитор.

  • Геннадий Бачинский (1971 — 2008) — российский радио- и телеведущий, продюсер.

  • Глория Эстефан (1957) — латиноамериканская певица и автор песен.

  • Но Му Хен (1946 — 2009) — корейский президент (2003-2008).

  • Валерий Легасов (1936 — 1988) — советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России.

  • Сейдзи Одзава (1935 — 2024) — японский дирижер.

  • Рокки Марчиано (1923 — 1969) — американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

  • Эдгар Берроуз (1875 — 1950) — американский писатель.

  • Иннокентий Анненский (1856 — 1909) — русский поэт Серебряного века.

  • Уильям Стэнли Джевонс (1835 — 1882) — английский экономист, статистик и философ-логик.

  • Наталья Нарышкина (1651 — 1694) — русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

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