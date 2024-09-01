Кто родился 1 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 сентября.

Зендея

Зендея Мари Штермер Коулман — американская актриса, певица, танцовщица и модель. Родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Стала известна благодаря роли Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой». Также широко известна по роли девушки-подростка Ру Беннет сериале «Эйфория».

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Российскому зрителю Гармаш известен по многим художественным фильмам и телесериалам: «Мастер и Маргарита», «Ворошиловский стрелок», «Нежный возраст», «72 метра», «Стиляги», «Движение вверх», «Притяжение», «Чебурашка» и др.

Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

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