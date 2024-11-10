Кто родился 10 ноября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 ноября.
Виктор Иванович Сухоруков — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево. Сегодня ему исполняется 73 года. Стал известен благодаря роли в фильмах «Брат», «Брат 2» и «Про уродов и людей». Снимался также в фильмах и сериалах «Ночной продавец», «Первый после Бога», «Пушкин.
Игорь Сорин (1969 — 1998) — российский поэт, музыкант, артист.
Эннио Морриконе (1928 — 2020) — итальянский композитор и дирижер.
Михаил Калашников (1919 — 2013) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук.
Эраст Гарин (1902 — 1980) — советский актер и режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист РСФСР.
Михаил Ефремов (1963) — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист России.
Георгий Иванов (1894 — 1958) — русский поэт, прозаик, переводчик.
Андрей Туполев (1888 — 1972) — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик.
Фридрих Шиллер (1759 — 1805) — немецкий поэт, философ, историк и драматург.
Нинон де Ланкло (1623 — 1705) — французская писательница и хозяйка литературного салона, знаменитая куртизанка.
Мартин Лютер (1483 — 1546) — немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык.