Кто родился 10 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 ноября.

Виктор Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево. Сегодня ему исполняется 73 года. Стал известен благодаря роли в фильмах «Брат», «Брат 2» и «Про уродов и людей». Снимался также в фильмах и сериалах «Ночной продавец», «Первый после Бога», «Пушкин.

Кто еще родился 10 ноября