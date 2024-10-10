Кто родился 10 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 октября.

Филипп Янковский

Филипп Олегович Янковский — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 10 октября 1968 года в Саратове. Сегодня ему исполняется 56 лет. Как актер снимался в таких фильмах, как «Афганский излом», «День полнолуния», «Бременские музыканты и Со», «Чудотворец», «Иван Денисович». Как режиссер Филипп Янковский отметился следующими работами: «В движении», «Статский советник», «Меченосец», «Каменная башка».

Дэн Стивенс

Дэниел Джонатан Стивенс — английский актер. Родился 10 октября 1982 года в Кройдоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 42 года. Наиболее известен по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон», роли чудовища в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище» и главной роли в сериале «Легион».

Фото Armando Gallo, Zuma, Global Look Press

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