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Кто родился сегодня 10 октября: у кого из звезд день рождения 10 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 10 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Филипп Янковский
Фото Павел Волков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 октября.

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Филипп Янковский

Филипп Олегович Янковский — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 10 октября 1968 года в Саратове. Сегодня ему исполняется 56 лет. Как актер снимался в таких фильмах, как «Афганский излом», «День полнолуния», «Бременские музыканты и Со», «Чудотворец», «Иван Денисович». Как режиссер Филипп Янковский отметился следующими работами: «В движении», «Статский советник», «Меченосец», «Каменная башка».

Дэн Стивенс

Дэниел Джонатан Стивенс — английский актер. Родился 10 октября 1982 года в Кройдоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 42 года. Наиболее известен по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон», роли чудовища в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище» и главной роли в сериале «Легион».

Дэн Стивенс
Фото Armando Gallo, Zuma, Global Look Press

Кто еще родился 10 октября

  • Алексей Кравченко (1969) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

  • Чарльз Дэнс (1946) — британский актер, сценарист, режиссер, продюсер.

  • Евгений Суслов (1937 — 2019) — советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России.

  • Бруно Фрейндлих (1909 — 2002) — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.

  • Ванда Якубовская (1907 — 1998) — польский кинорежиссер, педагог.

  • Альберто Джакометти (1901 — 1966) — швейцарский скульптор, живописец и график.

  • Владимир Обручев (1863 — 1956) — русский и советский геолог, географ, писатель.

  • Фритьоф Нансен (1861 — 1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, нобелевский лауреат.

  • Джузеппе Верди (1813 — 1901) — итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.

  • Жан Антуан Ватто (1684 — 1721) — французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.

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