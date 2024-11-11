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Кто родился сегодня 11 ноября: у кого из звезд день рождения 11 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 ноября: список известных личностей

11 ноября Леонардо Ди Каприо отмечает 50-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Леонардо Ди Каприо
Фото Frazer Harrison, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 ноября.

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Леонардо Ди Каприо

Леонардо Вильгельм Ди Каприо — американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар». Родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 50 лет. Стал известен после фильма «Титаник». Также актер сыграл в картинах «Поймай меня, если сможешь», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» и пр.

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Деми Мур

Деми Джин Гайнс, известная как Деми Мур, — американская актриса, модель и автор песен. Родилась 11 ноября 1962 года в Нью-Мексико, США. Сегодня ей исполняется 62 года. Международное признание получила после выхода мелодрамы «Привидение». После чего актриса сыграла в картинах «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Разоблачение», «Солдат Джейн» «Ангелы Чарли 2: Только вперед» и др. Кроме того, сейчас гремит боди-хоррор «Субстанция», в котором Мур исполнила главную роль.

Деми Мур
Фото Cole Burston, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 11 ноября

  • Валя Карнавал (2001) — российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса.

  • Тай Шеридан (1996) — американский актер.

  • Стэнли Туччи (1960) — американский актер, писатель, продюсер и режиссер.

  • Клавдия Боярских (1939 — 2009) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.

  • Курт Воннегут (1922 — 2007) — американский писатель, сатирик.

  • Лиля Брик (1891 — 1978) — российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского.

  • Морис Леблан (1864 — 1941) — французский писатель.

  • Зиновий Рожественский (1848 — 1909) — русский флотоводец, вице-адмирал.

  • Владимир Хохряков (1828 — 1916) — русский педагог-просветитель, краевед.

  • Федор Достоевский (1821 — 1881) — русский писатель и мыслитель.

  • Карл Петер Тунберг (1743 — 1828) — шведский ученый-натуралист.

Фильм &laquo;Субстанция&raquo; с&nbsp;Деми Мур. Помните, вы одно целое: каким получился хоррор «Субстанция»
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