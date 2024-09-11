Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 11 сентября: у кого из звезд день рождения 11 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Федор Добронравов
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 сентября.

11&nbsp;сентября: какой праздник. 11 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Федор Добронравов

Федор Добронравов — советский и российский актер театра, кино, продюсер, певец и народный артист РФ. Родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Сегодня ему исполняется 63 года. Российскому зрителю стал известен благодаря роли Ивана Будько, героя сериала «Сваты». Также актер занимается озвучиванием мультипликационных фильмов, дубляжом иностранных кинолент и записью аудиокниг.

Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон
Фото Александр Казаков, Известия

Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, народный артист СССР. Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр, Украина. Певец записал порядка 3000 песен, 9 раз выступал с концертами в Афганистане во время военных действий. Первым организовал актерскую бригаду, неоднократно выезжавшую во все «горячие» точки. Также Кобзон выступал на детской Олимпиаде перед Сталиным. За все время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Не стало артиста в 2018 году.

Кто еще родился 11 сентября

  • Башар Хафез аль-Асад (1965) — сирийский политический и государственный деятель, президент Сирии (с 2000 года).

  • Брайан де Пальма (1940) — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

  • Герман Титов (1935 — 2000) — советский летчик-космонавт, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.

  • Семен Лавочкин (1900 — 1960) — советский авиационный конструктор, генерал-майор.

  • Александр Довженко (1894 — 1956) — советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист РСФСР.

  • Феликс Дзержинский (1877 — 1926) — советский государственный и политический деятель, революционер, основатель ВЧК.

  • О'Генри (1862 — 1910) — американский писатель-прозаик.

  • Анна Достоевская (1846 — 1918) — русская мемуаристка, стенографистка, помощница и вторая жена Достоевского.

  • Карл Фридрих Цейс (1816 — 1888) — немецкий оптик-механик, конструктор микроскопов.

  • Джеймс Томсон (1700 — 1748) — шотландский поэт, автор гимна «Правь, Британия».

Гонка Героев. Календарь главных спортивных активностей осени 2024 года
Развлечения
Новости холдинга
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ