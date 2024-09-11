Кто родился 11 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 сентября.
Федор Добронравов — советский и российский актер театра, кино, продюсер, певец и народный артист РФ. Родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Сегодня ему исполняется 63 года. Российскому зрителю стал известен благодаря роли Ивана Будько, героя сериала «Сваты». Также актер занимается озвучиванием мультипликационных фильмов, дубляжом иностранных кинолент и записью аудиокниг.
Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, народный артист СССР. Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр, Украина. Певец записал порядка 3000 песен, 9 раз выступал с концертами в Афганистане во время военных действий. Первым организовал актерскую бригаду, неоднократно выезжавшую во все «горячие» точки. Также Кобзон выступал на детской Олимпиаде перед Сталиным. За все время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Не стало артиста в 2018 году.
Башар Хафез аль-Асад (1965) — сирийский политический и государственный деятель, президент Сирии (с 2000 года).
Брайан де Пальма (1940) — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Герман Титов (1935 — 2000) — советский летчик-космонавт, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
Семен Лавочкин (1900 — 1960) — советский авиационный конструктор, генерал-майор.
Александр Довженко (1894 — 1956) — советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист РСФСР.
Феликс Дзержинский (1877 — 1926) — советский государственный и политический деятель, революционер, основатель ВЧК.
О'Генри (1862 — 1910) — американский писатель-прозаик.
Анна Достоевская (1846 — 1918) — русская мемуаристка, стенографистка, помощница и вторая жена Достоевского.
Карл Фридрих Цейс (1816 — 1888) — немецкий оптик-механик, конструктор микроскопов.
Джеймс Томсон (1700 — 1748) — шотландский поэт, автор гимна «Правь, Британия».