Кто родился 11 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 сентября.

Федор Добронравов

Федор Добронравов — советский и российский актер театра, кино, продюсер, певец и народный артист РФ. Родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Сегодня ему исполняется 63 года. Российскому зрителю стал известен благодаря роли Ивана Будько, героя сериала «Сваты». Также актер занимается озвучиванием мультипликационных фильмов, дубляжом иностранных кинолент и записью аудиокниг.

Иосиф Кобзон

Фото Александр Казаков, Известия

Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, народный артист СССР. Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр, Украина. Певец записал порядка 3000 песен, 9 раз выступал с концертами в Афганистане во время военных действий. Первым организовал актерскую бригаду, неоднократно выезжавшую во все «горячие» точки. Также Кобзон выступал на детской Олимпиаде перед Сталиным. За все время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Не стало артиста в 2018 году.

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