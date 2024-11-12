Кто родился 12 ноября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 ноября.
Райан Томас Гослинг — канадский актер. Родился 12 ноября 1980 года в Лондоне, Канада. Сегодня ему исполняется 44 года. Известен своими ролями в фильмах «Полу-Нельсон» (номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль), «Ларс и настоящая девушка», «Валентинка», «Ла-Ла Ленд», «Дневник памяти» и «Барби».
Энн Жаклин Хэтэуэй — американская актриса и певица. Родилась 12 ноября 1982 в Бруклине, США. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна публике после фильмов «Дьявол носит «Prada», «Джейн Остин», «Рэйчел выходит замуж», «Война невест», «Интерстеллар» и др.
Юлия Ковальчук (1982) — российская певица, телеведущая.
Густаф Скарсгард (1980) — шведский актер театра и кино.
Рада Митчелл (1973) — австралийская актриса.
Людмила Гурченко (1935 — 2011) — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.
Татьяна Конюхова (1931 — 2024) — советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР.
Грейс Келли (1929 — 1982) — американская актриса, княгиня Монако.
Сунь Ятсен (1866 — 1925) — китайский революционер-демократ.
Огюст Роден (1840 — 1917) — французский скульптор.
Александр Бородин (1833 — 1887) — русский композитор и ученый-химик.
Иван Шувалов (1727 — 1797) — русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат.