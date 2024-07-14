Кто родился 14 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 июля.
Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея», Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Сегодня ей исполняется 38 лет. С раннего детства она стала известна как юный талант из Сибири благодаря уникальному голосовому диапазону и ярким вокальным данным. Певица исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.
Владимир Белоусов — советский прыгун с трамплина и тренер, Олимпийский чемпион и Чемпион мира. Родился 14 июля 1946 года в деревно Пугарево, ныне микрорайон города Всеволожска, Ленинградской области. Сегодня он отмечает 78-летие.
Единственный олимпийский чемпион в истории советских и российских прыжков с трамплина, один из двух чемпионов мира по прыжкам с трамплина в истории советского/российского спорта.
Хавьер Солана (1942) — испанский политический деятель, ученый-физик.
Владимир Козел (1919 — 1988) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Ингмар Бергман (1918 — 2007) — шведский кинорежиссер.
Джеральд Форд (1913 — 2006) — американский государственный и политический деятель, 38-й президент США.
Аннабелла (1907 — 1996) — французская актриса.
Ирвинг Стоун (1903 — 1989) — американский писатель, один из родоначальников биографического романа.
Александр Волков (1891 — 1977) — советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.
Густав Климт (1862 — 1918) — австрийский художник, родоначальник модерна в австрийской живописи.
Гаврила Державин (1743 — 1816) — русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.
Джулио Мазарини (1602 — 1661) — французский политик, кардинал.