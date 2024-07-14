Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 14 июля: у кого из звезд день рождения 14 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 14 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Певица Пелагея.
Пелагея.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 июля.

Какой сегодня праздник 14&nbsp;июля. 14 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Пелагея

Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея», Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Сегодня ей исполняется 38 лет. С раннего детства она стала известна как юный талант из Сибири благодаря уникальному голосовому диапазону и ярким вокальным данным. Певица исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

Пелагея. Биография Пелагеи: музыкальная карьера и развод с хоккеистом Телегиным

Владимир Белоусов

Владимир Белоусов — советский прыгун с трамплина и тренер, Олимпийский чемпион и Чемпион мира. Родился 14 июля 1946 года в деревно Пугарево, ныне микрорайон города Всеволожска, Ленинградской области. Сегодня он отмечает 78-летие.

Единственный олимпийский чемпион в истории советских и российских прыжков с трамплина, один из двух чемпионов мира по прыжкам с трамплина в истории советского/российского спорта.

Советский прыгун с трамплина и тренер Владимир Белоусов.
Владимир Белоусов.
Фото архив «СЭ»

Кто еще родился 14 июля

  • Хавьер Солана (1942) — испанский политический деятель, ученый-физик.

  • Владимир Козел (1919 — 1988) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Ингмар Бергман (1918 — 2007) — шведский кинорежиссер.

  • Джеральд Форд (1913 — 2006) — американский государственный и политический деятель, 38-й президент США.

  • Аннабелла (1907 — 1996) — французская актриса.

  • Ирвинг Стоун (1903 — 1989) — американский писатель, один из родоначальников биографического романа.

  • Александр Волков (1891 — 1977) — советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.

  • Густав Климт (1862 — 1918) — австрийский художник, родоначальник модерна в австрийской живописи.

  • Гаврила Державин (1743 — 1816) — русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.

  • Джулио Мазарини (1602 — 1661) — французский политик, кардинал.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

0
Новости холдинга
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО