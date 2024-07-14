Кто родился 14 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 июля.

Пелагея

Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея», Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Сегодня ей исполняется 38 лет. С раннего детства она стала известна как юный талант из Сибири благодаря уникальному голосовому диапазону и ярким вокальным данным. Певица исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

Владимир Белоусов

Владимир Белоусов — советский прыгун с трамплина и тренер, Олимпийский чемпион и Чемпион мира. Родился 14 июля 1946 года в деревно Пугарево, ныне микрорайон города Всеволожска, Ленинградской области. Сегодня он отмечает 78-летие.

Единственный олимпийский чемпион в истории советских и российских прыжков с трамплина, один из двух чемпионов мира по прыжкам с трамплина в истории советского/российского спорта.

Владимир Белоусов. Фото архив «СЭ»

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