Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 14 ноября: у кого из звезд день рождения 14 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 14 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Карл III
Фото Victoria Jones, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 14&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 14 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Карл III

Чарльз Филипп Артур Джордж — правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций. Родился 12 ноября 1948 года в Вестминстере, Большой Лондон. Сегодня ему исполняется 76 лет. Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Дольше всех в истории Британии был наследником престола.

Карл III. История Карла III: от романа и развода с Дианой до короны Британии и болезни

Мария Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова — российская актриса. Родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ».

Мария Кожевникова.
Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press

Кто еще родился 14 ноября

  • Джош Дюамель (1972) — американский актер и модель.

  • Лолита Милявская (1963) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

  • Дмитрий Дибров (1959) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий.

  • Кондолиза Райс (1954) — американский государственный деятель, 66-й Госсекретарь США (2005-2009).

  • Марианна Стриженова (1924 — 2004) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Астрид Линдгрен (1907 — 2002) — шведская писательница.

  • Уильям Стейг (1907 — 2003) — американский художник, детский писатель

  • Фредерик Бантинг (1891 — 1941) — канадский физиолог, Нобелевский лауреат.

  • Джавахарлал Неру (1889 — 1964) — индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.

  • Клод Моне (1840 — 1926) — французский художник, один из основателей импрессионизма.

  • Роберт Фултон (1765 — 1815) — американский изобретатель, создатель первого парохода.

Почти как &laquo;Триггер&raquo;: 8 сериалов про психотерапевтов. Почти как «Триггер»: 8 сериалов про психотерапевтов и психологию
Новости холдинга
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
СК РФ назвал причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
CNN узнал о нежелании Мелании Трамп постоянно жить в Белом доме
Черчесов пошутил в ответ на ошибку журналиста в своем отчестве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу