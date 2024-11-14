Кто родился 14 ноября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 ноября.
Чарльз Филипп Артур Джордж — правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций. Родился 12 ноября 1948 года в Вестминстере, Большой Лондон. Сегодня ему исполняется 76 лет. Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Дольше всех в истории Британии был наследником престола.
Мария Александровна Кожевникова — российская актриса. Родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ».
Кто еще родился 14 ноября
Джош Дюамель (1972) — американский актер и модель.
Лолита Милявская (1963) — советская и российская эстрадная певица, актриса.
Дмитрий Дибров (1959) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий.
Кондолиза Райс (1954) — американский государственный деятель, 66-й Госсекретарь США (2005-2009).
Марианна Стриженова (1924 — 2004) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
Астрид Линдгрен (1907 — 2002) — шведская писательница.
Уильям Стейг (1907 — 2003) — американский художник, детский писатель
Фредерик Бантинг (1891 — 1941) — канадский физиолог, Нобелевский лауреат.
Джавахарлал Неру (1889 — 1964) — индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.
Клод Моне (1840 — 1926) — французский художник, один из основателей импрессионизма.
Роберт Фултон (1765 — 1815) — американский изобретатель, создатель первого парохода.