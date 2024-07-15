Кто родился 15 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 июля.
Юрий Айзеншпис — российский музыкальный продюсер. Родился 15 июля 1945 года в Челябинске. Юрий продюсировал многих звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе Диму Билана, Влада Сташевского, Никиту, певицу Сашу, группу «Динамит».
Кроме того, продюсер принимал участие в судьбе Виктора Цоя. Во многом именно благодаря ему группа «Кино» приобрела огромную известность. В 2005 году Юрия Айзеншписа не стало.
Владимир Крюков — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Родился 15 июля 1897 года в Воронежской губернии. Руководил боевыми действиями частей корпуса в Белорусской, Висло-Одерской и Восточно-Померанской операциях в годы Великой Отечественной войны. Муж заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. В 1959 году Владимир Крюков скончался.
Рем Хохлов (1926 — 1977) — советский физик, ректор МГУ.
Махмуд Эсамбаев (1924 — 2000) — советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР.
Бертрам Брокхауз (1918 — 2003) — канадский физик, Нобелевский лауреат.
Мария Ермолова (1853 — 1928) — русская и советская актриса.
Вильфредо Парето (1848 — 1923) — итальянский экономист и социолог.
Харменс Рембрандт (1606 -1669) — голландский художник, мастер живописи и гравюры.