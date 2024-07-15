Кто родился 15 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 июля.

Юрий Айзеншпис

Юрий Айзеншпис — российский музыкальный продюсер. Родился 15 июля 1945 года в Челябинске. Юрий продюсировал многих звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе Диму Билана, Влада Сташевского, Никиту, певицу Сашу, группу «Динамит».

Кроме того, продюсер принимал участие в судьбе Виктора Цоя. Во многом именно благодаря ему группа «Кино» приобрела огромную известность. В 2005 году Юрия Айзеншписа не стало.

Владимир Крюков

Владимир Крюков — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Родился 15 июля 1897 года в Воронежской губернии. Руководил боевыми действиями частей корпуса в Белорусской, Висло-Одерской и Восточно-Померанской операциях в годы Великой Отечественной войны. Муж заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. В 1959 году Владимир Крюков скончался.

Владимир Крюков: день рождения. Фото rus.team

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