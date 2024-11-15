Кто родился 15 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 ноября.
Шейлин Дайанн Вудли — американская модель и актриса. Родилась 15 ноября 1991 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 33 года. Получила известность благодаря телесериалу «Тайная жизнь американского подростка», трилогии «Дивергент», фильмам «Виноваты звезды», «Мавританец», «Белая птица в метели», «Большая маленькая ложь», «Во власти стихии» и «Последствия».
Франсуа Озон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 ноября 1967 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 57 лет. Известен острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность. Он завоевал международную популярность благодаря своим фильмам «8 женщин» и «Бассейн».
Федор Лавров (1975) — российский актер театра и кино, режиссер.
Игорь Ливанов (1953) — советский и российский актер, Заслуженный артист РФ.
Игорь Стечкин (1922 — 2001) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник.
Михаил Якушин (1910 — 1997) — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
Владимир Русанов (1875 — 1913) — русский путешественник, полярный исследователь.
Август Крог (1874 — 1949) — датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.
Александра Яблочкина (1866 — 1964) — русская театральная актриса, Народная артистка СССР.
Герхарт Гауптман (1862 — 1946) — немецкий драматург, Нобелевский лауреат.
Павел Мочалов (1800 — 1848) — русский актер.
Мишель Шаль (1793 — 1880) — французский геометр и историк математики.
Иоганн Каспар Лафатер (1741 — 1801) — швейцарский писатель, богослов и поэт.