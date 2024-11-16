Кто родился 16 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 ноября.

Игорь Корнелюк

Игорь Евгеньевич Корнелюк — советский и российский певец, композитор и телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился 16 ноября 1962 года в Бресте, Беларусь. Сегодня ему исполняется 62 года. Самые известные песни — «Дожди», «Билет на балет», «Возвращайся», «Мало ли», «Дым», «Милый». Также Корнелюк написал оперу для детей «Тяни-Толкай, или Айболит со Зверинской улицы», музыку к фильму «Музыкальные игры».

Александр Малинин

Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, Народный артист России. Родился 16 ноября 1958 года в Екатеринбурге. Сегодня ему исполняется 66 лет. На рубеже 80-х и 90-х годов популярность Александру Малинину принесли песни «Коррида», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Осторожно, двери закрываются», «Белый конь», затем основу репертуара составил цикл «белогвардейских песен», старинные русские народные песни.

Фото Кристина Кормилицына, Известия

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