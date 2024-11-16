Кто родился 16 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 ноября.
Игорь Евгеньевич Корнелюк — советский и российский певец, композитор и телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился 16 ноября 1962 года в Бресте, Беларусь. Сегодня ему исполняется 62 года. Самые известные песни — «Дожди», «Билет на балет», «Возвращайся», «Мало ли», «Дым», «Милый». Также Корнелюк написал оперу для детей «Тяни-Толкай, или Айболит со Зверинской улицы», музыку к фильму «Музыкальные игры».
Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, Народный артист России. Родился 16 ноября 1958 года в Екатеринбурге. Сегодня ему исполняется 66 лет. На рубеже 80-х и 90-х годов популярность Александру Малинину принесли песни «Коррида», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Осторожно, двери закрываются», «Белый конь», затем основу репертуара составил цикл «белогвардейских песен», старинные русские народные песни.
Мэгги Джилленхол (1977) — американская актриса, продюсер и режиссер.
Александр Попов (1971) — советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион.
Дайана Кролл (1964) — канадская джазовая певица и пианистка.
Владимир Кондра (1950) — советский волейболист, олимпийский чемпион, Заслуженный тренер России.
Лев Николаев (1937 — 2011) — советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки.
Александр Колчак (1874 — 1920) — российский политический деятель, адмирал.
Александр Меншиков (1673 — 1729) — российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I.
Тиберий (42 — 37) — римский император (14-37).