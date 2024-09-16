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Кто родился сегодня 16 сентября: у кого из звезд день рождения 16 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 сентября.

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Евгений Петросян

Евгений Петросян — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, Народный артист РСФСР. Родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджан. Сегодня ему исполняется 79 лет. Стал известен зрителю благодаря участию в программах «Аншлаг», «Смехопанорама», является создателем и руководителем театра «Кривое зеркало».

Ангелина Вовк

Фото Anatoly Lomohov/Russian Look, Global Look Press

Ангелина Вовк — советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России. Родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне. Сегодня ей исполняется 82 года. Стала известна как ведущая музыкальных программ «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», вечеров классической музыки, концертов, музыкальных фестивалей и конкурсов.

Кто еще родился 16 сентября

  • Ник Джонас (1992) — американский певец, актер и композитор.

  • Дмитрий Дьяченко (1972) — российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер и монтажер.

  • Эми Полер (1971) — американская актриса, комедиант, режиссёр, продюсер и сценарист.

  • Микки Рурк (1952) — американский актер и сценарист, профессиональный боксер.

  • Светлана Карпинская (1937 — 2017) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

  • Михаил Кокшенов (1936 — 2020) — советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России.

  • Питер Фальк (1927 — 2011) — американский киноактер.

  • Би Би Кинг (1925 — 2015) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.

  • Михаил Кутузов (1745 — 1813) — русский полководец, генерал-фельдмаршал.

  • Джон Гей (1685 — 1732) — английский поэт и драматург.

  • Генрих V Английский (1387 — 1422) — английский король из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.

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