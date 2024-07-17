Кто родился 17 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 июля.

Александр Невский

Александр Невский — советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер и культурист. Родился 17 июля 1971 года в Москве. Сегодня он отмечает 53-летие. В детстве, кроме бокса, он серьезно увлекся кикбоксингом, а затем и бодибилдингом. В 1995 году получил титул «Мистер Мира».

В 2000 году состоялся его дебют на большом экране в фильме «Тихие омуты». Также Александр снялся в голливудском фильме Уолтера Хилла «Непререкаемый». На его счету роли в картинах «Красный Змей», «Московская жара», «Форсаж да Винчи» и др.

Фото Кадр из фильма «Форсаж да Винчи»

Ангела Меркель

Ангела Меркель — немецкий политик, федеральный канцлер Германии (2005 — 2021). Родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге. Сегодня она отмечает 70-летний юбилей.

Первая женщина-политик, которая заняла столь высокий пост, и третья по продолжительности правления в истории Германии.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 17 июля