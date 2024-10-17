Кто родился 17 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 октября.
Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер и актер. Родился 17 октября 1972 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Эминем начинал карьеру в период, когда рэп считался музыкой черных и на исполнителей других рас смотрели свысока. Ему удалось привлечь внимание Доктора Дре, который стал продюсером его альбома. Вскоре альбом принес рэперу мировую славу и премию «Грэмми».
Хюсаметтин Таркан Теветоглу, более известный как Таркан — турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер. Родился 17 октября 1972 года в Альцай, Германия. Сегодня ему исполняется 52 года. Мировой успех пришел к Таркану в конце 1990-х — начале 2000-х. Именно тогда он выпустил синглы Simarik и Sikidim.
Фелисити Джонс (1983) — английская актриса и продюсер.
Кими Райкконен (1979) — финский автогонщик, пилот гонок «Формулы-1».
Энди Уитфилд (1971 — 2011) — австралийский актер и модель.
Вуд Харрис (1969) — американский актер.
Роберт Джордан (1948 — 2007) — американский писатель.
Беверли Гарланд (1926 — 2008) — американская актриса кино и телевидения.
Мария Гороховская (1921 — 2001) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка.
Яков Павлов (1917 — 1981) — советский военный, герой Сталинградской битвы.
Иоанн Павел I (1912 — 1978) — глава Римско-католической Церкви в 1978 году, 263-й Папа Римский.
Андрей Гречко (1903 — 1976) — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
Сен-Симон (1760 — 1825) — французский социалист-утопист.
Григорий Орлов (1734 — 1783) — российский государственный деятель, граф.