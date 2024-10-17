Кто родился 17 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 октября.

Эминем

Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер и актер. Родился 17 октября 1972 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Эминем начинал карьеру в период, когда рэп считался музыкой черных и на исполнителей других рас смотрели свысока. Ему удалось привлечь внимание Доктора Дре, который стал продюсером его альбома. Вскоре альбом принес рэперу мировую славу и премию «Грэмми».

Таркан

Хюсаметтин Таркан Теветоглу, более известный как Таркан — турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер. Родился 17 октября 1972 года в Альцай, Германия. Сегодня ему исполняется 52 года. Мировой успех пришел к Таркану в конце 1990-х — начале 2000-х. Именно тогда он выпустил синглы Simarik и Sikidim.

Фото Christoph Hardt, imago-image, Global Look Press

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