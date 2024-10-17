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Кто родился сегодня 17 октября: у кого из звезд день рождения 17 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 октября: список известных личностей

17 октября рэпер Эминем отмечает 52-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Эминем
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 октября.

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Эминем

Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер и актер. Родился 17 октября 1972 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Эминем начинал карьеру в период, когда рэп считался музыкой черных и на исполнителей других рас смотрели свысока. Ему удалось привлечь внимание Доктора Дре, который стал продюсером его альбома. Вскоре альбом принес рэперу мировую славу и премию «Грэмми».

Эминем. Биография Эминема: история скандального рэпера

Таркан

Хюсаметтин Таркан Теветоглу, более известный как Таркан — турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер. Родился 17 октября 1972 года в Альцай, Германия. Сегодня ему исполняется 52 года. Мировой успех пришел к Таркану в конце 1990-х — начале 2000-х. Именно тогда он выпустил синглы Simarik и Sikidim.

Таркан
Фото Christoph Hardt, imago-image, Global Look Press

Кто еще родился 17 октября

  • Фелисити Джонс (1983) — английская актриса и продюсер.

  • Кими Райкконен (1979) — финский автогонщик, пилот гонок «Формулы-1».

  • Энди Уитфилд (1971 — 2011) — австралийский актер и модель.

  • Вуд Харрис (1969) — американский актер.

  • Роберт Джордан (1948 — 2007) — американский писатель.

  • Беверли Гарланд (1926 — 2008) — американская актриса кино и телевидения.

  • Мария Гороховская (1921 — 2001) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка.

  • Яков Павлов (1917 — 1981) — советский военный, герой Сталинградской битвы.

  • Иоанн Павел I (1912 — 1978) — глава Римско-католической Церкви в 1978 году, 263-й Папа Римский.

  • Андрей Гречко (1903 — 1976) — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.

  • Сен-Симон (1760 — 1825) — французский социалист-утопист.

  • Григорий Орлов (1734 — 1783) — российский государственный деятель, граф.

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