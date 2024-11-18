Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 18 ноября: у кого из звезд день рождения 18 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 18 ноября: список известных личностей

18 ноября актеру Оуэну Уилсону исполняется 56 лет
Мария Задорожная
Автор
Оуэн Уилсон
Фото Jeff Spicer, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 18&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 18 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Оуэн Уилсон

Оуэн Каннингем Уилсон — американский киноактер, сценарист и кинопродюсер. Родился 18 ноября 1968 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Известен по семейным фильмам «Марли и я» и серии фильмов «Ночь в музее». Он озвучивает Молнию Маккуина в серии фильмов «Тачки», заглавного персонажа в «Мармадюк» и Реджи в «Индюки: Назад в будущее».

Геннадий Ветров

Геннадий Анатольевич Ветров — советский и российский актер театра и кино, юморист, писатель-сатирик, музыкант, пародист, телеведущий, композитор. Родился 18 ноября 1958 года в Макеевке, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Стал известен благодаря юмористической программе «Аншлаг». Также он сыграл эпизодические роли в кинокартинах «Рэкет», «Кровавая Мэри», «Красная шапочка» и «Золотой ключик».

Геннадий Ветров
Фото Алексей Смышляев, Global Look Press

Кто еще родился 18 ноября

  • Алексей Бардуков (1984) — российский актер театра и кино.

  • Хлоя Севиньи (1974) — американская актриса и модель.

  • Вольфганг Йооп (1944) — немецкий модельер, основатель марки «JOOP!».

  • Эльдар Рязанов (1927 — 2015) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР.

  • Константин Бесков (1920 — 2006) — советский футболист и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Джордж Гэллап (1901 — 1984) — американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.

  • Луи Дагер (1787 — 1851) — французский художник, один из создателей фотографии.

  • Карл Мария фон Вебер (1786 — 1826) — немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.

Фильмы про собак: список и&nbsp;рейтинг. «Самый верный друг»: 12 лучших фильмов про собак

Новости холдинга
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу