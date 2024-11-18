Кто родился 18 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 ноября.
Оуэн Каннингем Уилсон — американский киноактер, сценарист и кинопродюсер. Родился 18 ноября 1968 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Известен по семейным фильмам «Марли и я» и серии фильмов «Ночь в музее». Он озвучивает Молнию Маккуина в серии фильмов «Тачки», заглавного персонажа в «Мармадюк» и Реджи в «Индюки: Назад в будущее».
Геннадий Анатольевич Ветров — советский и российский актер театра и кино, юморист, писатель-сатирик, музыкант, пародист, телеведущий, композитор. Родился 18 ноября 1958 года в Макеевке, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Стал известен благодаря юмористической программе «Аншлаг». Также он сыграл эпизодические роли в кинокартинах «Рэкет», «Кровавая Мэри», «Красная шапочка» и «Золотой ключик».
Алексей Бардуков (1984) — российский актер театра и кино.
Хлоя Севиньи (1974) — американская актриса и модель.
Вольфганг Йооп (1944) — немецкий модельер, основатель марки «JOOP!».
Эльдар Рязанов (1927 — 2015) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР.
Константин Бесков (1920 — 2006) — советский футболист и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
Джордж Гэллап (1901 — 1984) — американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.
Луи Дагер (1787 — 1851) — французский художник, один из создателей фотографии.
Карл Мария фон Вебер (1786 — 1826) — немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.