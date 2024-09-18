Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 18 сентября: у кого из звезд день рождения 18 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 18 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Джеймс Марсден
Фото CraSH / Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 сентября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 18&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 18 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Джеймс Марсден

Джеймс Марсден — американский актер. Родился 18 сентября 1973 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Известен по роли Нила Оливера в фильме «Трасса 60», роли Лона Хэммонда в мелодраме «Дневник памяти», роли Циклопа во франшизе «Люди Икс», а также по роли Ричарда Уайта в «Возвращении Супермена».

Люди Икс, Росомаха. Хронология «Людей Икс»: в каком порядке смотреть все фильмы

Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис
Фото Billy Bennight / AdMedia, Global Look Press

Джейсон Судейкис — американский актер и комик. Родился 18 сентября 1975 года в Вирджинии, США. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен благодаря американскому телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также комедиям «Несносные боссы», «Несносные боссы 2», «Однажды в Вегасе», «Мы — Миллеры» и комедийному телесериалу «Тед Лассо».

Кто еще родился 18 сентября

  • Патрик Шварценеггер (1993) — американский актер, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера.

  • Иксзибит (1974) — американский рэпер, актер и телеведущий.

  • Элисон Ломан (1979) — американская актриса.

  • Джек Уорден (1920 — 2006) — американский актер.

  • Джеймс Гандольфини (1961 — 2013) — американский актер.

  • Алла Покровская (1937 — 2019) — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка РСФСР.

  • Виктор Талалихин (1918 — 1941) — советский летчик, Герой Советского Союза.

  • Виктор Амбарцумян (1908 — 1996) — советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.

  • Эдвин Макмиллан (1907 — 1991) — американский физик, Нобелевский лауреат.

  • Грета Гарбо (1905 — 1990) — шведская и американская киноактриса.

  • Узеир Гаджибеков (1885 — 1948) — советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.

  • Жан Фуко (1819 — 1868) — французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.

  • Уильям Сесил (1520 — 1598) — английский государственный деятель эпохи Елизаветы I.

  • Чезаре Борджиа (1475 — 1507) — итальянский политический деятель эпохи Возрождения.

Джеймс Макэвой кричит на&nbsp;детей и&nbsp;водит пьяным: каким получился фильм &laquo;Не&nbsp;говори никому&raquo;. Джеймс Макэвой кричит на детей и водит пьяным: каким получился фильм «Не говори никому»
Новости холдинга
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане безрассудным шагом
СМИ рассказали об одобрении операции с пейджерами на встрече Нетаньяху с кабмином
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ