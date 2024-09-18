Кто родился 18 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 сентября.

Джеймс Марсден

Джеймс Марсден — американский актер. Родился 18 сентября 1973 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Известен по роли Нила Оливера в фильме «Трасса 60», роли Лона Хэммонда в мелодраме «Дневник памяти», роли Циклопа во франшизе «Люди Икс», а также по роли Ричарда Уайта в «Возвращении Супермена».

Джейсон Судейкис

Фото Billy Bennight / AdMedia, Global Look Press

Джейсон Судейкис — американский актер и комик. Родился 18 сентября 1975 года в Вирджинии, США. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен благодаря американскому телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также комедиям «Несносные боссы», «Несносные боссы 2», «Однажды в Вегасе», «Мы — Миллеры» и комедийному телесериалу «Тед Лассо».

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