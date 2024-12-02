Кто родился 2 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 декабря.
Бритни Джин Спирс — американская певица, танцовщица, актриса. Родилась 2 декабря 1981 года в Миссисипи, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Стала известна как представительница нового направления в жанре поп в 1990-х годах. Популярность ей принесли хиты: «Baby One More Time», «Oops... I Did It Again».
Люси Алексис Лью — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, режиссер, фотомодель. Родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 56 лет. Известна по ролям Алекс Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед», О-Рен Ишии в фильмах «Убить Билла» и «Убить Билла 2», Китти Бакстер в фильме «Чикаго».
Тамби Масаев (1991) — российский комик и юморист.
Нелли Фуртадо (1978) — канадская певица и актриса.
Александр Кузнецов (1959 — 2019) — российский актер, сценарист и продюсер.
Джанни Версаче (1946 — 1997) — итальянский модельер.
Нина Антонова (1935) — советская актриса.
Мария Каллас (1923 — 1977) — греческая и американская оперная певица.
Александр Яковлев (1923 — 2005) — советский и российский публицист, дипломат, общественный деятель.
Иван Баграмян (1897 — 1982) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.
Жорж-Пьер Сера (1859 — 1891) — французский живописец, основатель неоимпрессионизма.
Генрих Зибель (1817 — 1895) — немецкий историк и политический деятель.