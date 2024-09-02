Кто родился 2 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 сентября.

Сальма Хайек

Сальма Хайек Пино — мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе, Мексика. Сегодня ей исполняется 58 лет. За свою актерскую карьеру актриса снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Киану Ривз

Киану Ривз — американский актер театра и кино, продюсер. Родился 2 сентября 1964 года в Бейруте, Ливан. Сегодня ему исполняется 60 лет. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед», «Матрица», «Джон Уик», а также в фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и др.

Фото Кадр из фильма «Матрица»

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