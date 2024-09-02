Кто родился 2 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 сентября.
Сальма Хайек Пино — мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе, Мексика. Сегодня ей исполняется 58 лет. За свою актерскую карьеру актриса снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Киану Ривз — американский актер театра и кино, продюсер. Родился 2 сентября 1964 года в Бейруте, Ливан. Сегодня ему исполняется 60 лет. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед», «Матрица», «Джон Уик», а также в фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и др.
Алексей Чадов (1981) — российский актер и кинорежиссер.
Елена Проклова (1953) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Александр Филиппенко (1944) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Валентин Гафт (1935 — 2020) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Феликс Штильмарк (1931 — 2005) — советский и российский эколог, охотовед, писатель.
Андрей Петров (1930 — 2006) — советский и российский композитор, Народный артист СССР.
Евгений Леонов (1926 — 1994) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Александр Казанцев (1906 — 2002) — советский писатель-фантаст.
Фредерик Содди (1877 — 1956) — английский радиохимик, Нобелевский лауреат.
Юджин Филд (1850 — 1895) — американский писатель.
Эстебан Хосе Эчеверриа (1805 — 1851) — аргентинский поэт, писатель, общественный деятель.
Людовик I Бонапарт (1778 — 1846) — король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта.
Джон Говард (1726 — 1790) — британский филантроп.