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Кто родился сегодня 2 сентября: у кого из звезд день рождения 2 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 2 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Сальма Хайек
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 сентября.

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Сальма Хайек

Сальма Хайек Пино — мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе, Мексика. Сегодня ей исполняется 58 лет. За свою актерскую карьеру актриса снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

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Киану Ривз

Киану Ривз — американский актер театра и кино, продюсер. Родился 2 сентября 1964 года в Бейруте, Ливан. Сегодня ему исполняется 60 лет. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед», «Матрица», «Джон Уик», а также в фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и др.

Киану Ривз
Фото Кадр из фильма «Матрица»

Кто еще родился 2 сентября

  • Алексей Чадов (1981) — российский актер и кинорежиссер.

  • Елена Проклова (1953) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Александр Филиппенко (1944) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Валентин Гафт (1935 — 2020) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Феликс Штильмарк (1931 — 2005) — советский и российский эколог, охотовед, писатель.

  • Андрей Петров (1930 — 2006) — советский и российский композитор, Народный артист СССР.

  • Евгений Леонов (1926 — 1994) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Александр Казанцев (1906 — 2002) — советский писатель-фантаст.

  • Фредерик Содди (1877 — 1956) — английский радиохимик, Нобелевский лауреат.

  • Юджин Филд (1850 — 1895) — американский писатель.

  • Эстебан Хосе Эчеверриа (1805 — 1851) — аргентинский поэт, писатель, общественный деятель.

  • Людовик I Бонапарт (1778 — 1846) — король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта.

  • Джон Говард (1726 — 1790) — британский филантроп.

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