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Кто родился сегодня 20 сентября: у кого из звезд день рождения 20 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 сентября: список известных личностей

20 сентября актриса Софи Лорен отмечает 90-летие
Мария Задорожная
Автор
Софи Лорен
Софи Лорен.
Фото Fox Photos/Hulton Archive, Getty Images
Джордж Реймонд Ричард Мартин
Джордж Реймонд Ричард Мартин.
Фото Steve Snowden/Getty Images for AMC Networks
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 сентября.

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Софи Лорен

Софи Лорен — итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара». Родилась 20 сентября 1934 года в Риме, Италия. Сегодня она отмечает 90-летний юбилей. Актриса является одной из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Лорен получила 50 международных наград, включая два «Оскара», пять премий «Золотой глобус», премию «Грэмми» и премию BAFTA.

Софи Лорен. Как сохранить здоровье и стройность до 89 лет? 6 принципов Софи Лорен

Джордж Реймонд Ричард Мартин

Джордж Реймонд Ричард Мартин — американский писатель, сценарист, продюсер. Родился 20 сентября 1948 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Наибольшую славу ему принес фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».

Джордж Реймонд Ричард Мартин
Джордж Реймонд Ричард Мартин.
Фото Steve Snowden/Getty Images for AMC Networks

Кто еще родился 20 сентября

  • Джон Бернтал (1976) — американский актер.

  • Азия Ардженто (1975) — итальянская актриса, кинорежиссер, сценарист, писательница и певица.

  • Чад Стахелски (1968) — американский кинорежиссер и каскадер.

  • Майкл Херст (1957) — новозеландский актер, режиссер и сценарист.

  • Гэри Коул (1956) — американский актер.

  • Бетси Брэнтли (1955) — американская актриса.

  • Григорий Поженян (1922 — 2005) — советский и российский поэт и писатель.

  • Сид Чаплин (1916 — 1986) — английский писатель.

  • Фаддей Беллинсгаузен (1778 — 1852) — русский мореплаватель, адмирал

  • Жан-Франсуа Поль де Гонди (1613 — 1679) — французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.

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