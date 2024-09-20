Кто родился 20 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 сентября.
Софи Лорен — итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара». Родилась 20 сентября 1934 года в Риме, Италия. Сегодня она отмечает 90-летний юбилей. Актриса является одной из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Лорен получила 50 международных наград, включая два «Оскара», пять премий «Золотой глобус», премию «Грэмми» и премию BAFTA.
Джордж Реймонд Ричард Мартин — американский писатель, сценарист, продюсер. Родился 20 сентября 1948 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Наибольшую славу ему принес фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».
Джон Бернтал (1976) — американский актер.
Азия Ардженто (1975) — итальянская актриса, кинорежиссер, сценарист, писательница и певица.
Чад Стахелски (1968) — американский кинорежиссер и каскадер.
Майкл Херст (1957) — новозеландский актер, режиссер и сценарист.
Гэри Коул (1956) — американский актер.
Бетси Брэнтли (1955) — американская актриса.
Григорий Поженян (1922 — 2005) — советский и российский поэт и писатель.
Сид Чаплин (1916 — 1986) — английский писатель.
Фаддей Беллинсгаузен (1778 — 1852) — русский мореплаватель, адмирал
Жан-Франсуа Поль де Гонди (1613 — 1679) — французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.