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Кто родился сегодня 21 ноября: у кого из звезд день рождения 21 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 21 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Джена Мэлоун
Фото Lionel Guericolas, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 ноября.

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Джена Мэлоун

Джена Лейн Мэлоун — американская актриса, музыкант и фотограф. Родилась 21 ноября 1984 года в Неваде, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Наиболее известна по ролям Гретчен Росс в культовом психологическом триллере «Донни Дарко» и Карин МакКэндлесс в приключенческой драме «В диких условиях».

Голди Хоун

Голди Джинн Хоун — американская актриса, продюсер, режиссер, певица, лауреат премии «Оскар». Родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне, США. Сегодня ей исполняется 79 лет. Стала известна благодаря таким культовым фильмам, как «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Шампунь», «За бортом», «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жен».

Голди Хоун
Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

Кто еще родился 21 ноября

  • Бьорк (1965) — исландская певица, композитор, музыкант и автор песен.

  • Николай Перумов (1963) — российский писатель-фантаст.

  • Синтия Родес (1956) — американская актриса и танцовщица.

  • Голди Хоун (1945) — американская актриса, продюсер, лауреат премии «Оскар».

  • Харольд Рэмис (1944 — 2014) — американский актер и кинорежиссер.

  • Тамара Носова (1927 — 2007) — советская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Кристофер Толкин (1924 — 2023) — английский писатель и лингвист.

  • Михаил Глузский (1918 — 2001) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Вольтер (1694 — 1778) — французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.

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