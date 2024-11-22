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Кто родился сегодня 22 ноября: у кого из звезд день рождения 22 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 22 ноября: список известных личностей

22 ноября актрисе Скарлетт Йоханссон исполняется 40 лет
Мария Задорожная
Автор
Скарлетт Йоханссон
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 ноября.

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Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Ингрид Йоханссон — американская актриса. Родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Большая популярность пришла к ней после участия в съемках картины «Матч-пойнт» и ленты «Трудности перевода». Однако большинство зрителей знает ее по роли Наташи Романофф в фильмах о вселенной Marvel.

Марк Руффало

Марк Алан Руффало — американский актер, продюсер и двукратный лауреат премии «Эмми». Родился 22 ноября 1967 года в Висконсине, США. Сегодня ему исполняется 57 лет. Широкую известность получил своими ролями в фильмах «Можешь рассчитывать на меня», «Из 13 в 30», «Зодиак». Многие знают его как Халка из фильмов о вселенной Marvel.

Марк Руффало
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Кто еще родился 22 ноября

  • Мадс Миккельсен (1965) — датский актер.

  • Виктор Пелевин (1962) — российский писатель.

  • Джейми Ли Кертис (1958) — американская актриса и писательница.

  • Билли Кинг (1943) — американская теннисистка, общественный деятель.

  • Терри Гиллиам (1940) — британский кинорежиссер и сценарист.

  • Людмила Белоусова (1935 — 2017) — советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

  • Николай Добронравов (1928 — 2023) — советский и российский писатель и поэт-песенник.

  • Михаил Миль (1909 — 1970) — советский ученый и конструктор вертолетов.

  • Лазарь Каганович (1893 — 1991) — советский партийный и государственный деятель.

  • Эдвард Бернейс (1891 — 1995) — австро-американский деятель в области рекламы, один из основателей PR.

  • Шарль де Голль (1890 — 1970) — французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции (1959-1969).

  • Эль Лисицкий (1890 — 1941) — советский архитектор, художник-конструктор, график.

  • Сергий Васильков (1861 — 1937) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Новосибирский (1935-1937).

  • Владимир Даль (1801 — 1872) — русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря.

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