Кто родился 25 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 сентября.

Уилл Смит

Уилл Смит — американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель, лауреат премий «Оскар», BAFTA, Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус», а также двух премий «Грэмми». Родился актер 25 сентября 1968 года в Филадельфии, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал популярен после съемок в комедийном боевике «Плохие парни», а франшиза «Люди в черном» превратила Смита в одну из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс — английская и американская актриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 25 сентября 1969 года в Соунси, Великобритания. Сегодня ей исполняется 55 лет. Мировая известность к ней пришла после роли в фильме «Легенда Зорро» с Антонио Бандерасом. Однако «Оскар» актриса получила в 2003 году за роль второго плана в мюзикле «Чикаго».

Фото Кадр из фильма «Маска Зорро»

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