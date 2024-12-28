Кто родился 28 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 декабря.
Дензел Хэйс Вашингтон-мл. — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 28 декабря 1954 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен по ролям в фильмах «Великий уравнитель», «Дьявол в деталях» и «Доблесть».
Сиенна Роуз Диана Миллер — британо-американская актриса и фотомодель. Родилась 28 декабря 1981 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Слоеный торт» и «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины».
Нуми Рапас (1979) — шведская актриса.
Александр Робак (1973) — российский актер театра и кино, кинорежиссер.
Линус Торвальдс (1969) — финно-американский программист, создатель операционной системы Linux.
Жак Мерин (1936 — 1979) — французский преступник, «враг государства №1».
Мэгги Смит (1934 — 2024) — британская актриса.
Стэн Ли (1922 — 2018) — американский писатель, актер и пролюсер.
Евгений Вучетич (1908 — 1974) — советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР.
Джон фон Нейман (1903 -1957) — американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ.
Михаил Калатозов (1903 — 1973) — советский режиссер, сценарист и оператор, Народный артист СССР.
Иван Конев (1897 — 1973) — советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза.
Фридрих Вильгельм Мурнау (1889 — 1931) — немецкий кинорежиссер эпохи немого кино.