Кто родился 28 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 декабря.

Дензел Вашингтон

Дензел Хэйс Вашингтон-мл. — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 28 декабря 1954 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен по ролям в фильмах «Великий уравнитель», «Дьявол в деталях» и «Доблесть».

Сиенна Миллер

Сиенна Роуз Диана Миллер — британо-американская актриса и фотомодель. Родилась 28 декабря 1981 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Слоеный торт» и «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины».

Фото Neilson Barnard, Getty Images

Кто еще родился 28 декабря